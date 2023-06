Na sojenju skupini Mirror Group Newspapers (MGN), lastnici več tabloidov, je Harry dejal, da je skoraj vse življenje žrtev nenehnega in neprijetnega vdora medijev v njegovo življenje. Po zaprisegi je izpostavil, da je od rojstva doživljal sovražnost medijev, poroča britanski BBC.

V pisni izjavi, ki so jo objavili ob začetku njegovega pričanja na sodišču, je izpostavil, da so vdrli v njegov telefonski odzivnik že, ko je bil kot najstnik na kolidžu Eton. Izpostavil je, da je takrat prejemal in pošiljal veliko glasovnih sporočil, saj so bila besedilna sporočila redka. Njegova glasovna sporočila pa so vsebovala »zelo zasebne in občutljive informacije« o njegovih odnosih, je dodal.

Odvetniki Mirrorja pa so trdili, da so nekatere zgodbe objavili še preden je Harry dobil telefon, medtem ko so bile druge v javnosti že znane.

Kot prvi visoki član britanske kraljeve družine, ki je po več kot sto letih nastopil kot priča na sodišču, je bil 38-letni Harry kritičen tudi do njegovega negativnega prikazovanja v medijih kot »rezervnega naslednika«.

Dejal je, da se je kot najstnik in v zgodnjih dvajsetih letih počutil, kot da je pristal na igranje vlog, ki so mu jih pripisali mediji. Tovrstno poročanje je obsodil kot »skrajno podlo«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V navzkrižnem zaslišanju pa je priznal, da se ne spomni, da bi prebral večino člankov, zaradi katerih je vložil tožbo. A poudaril, da je bil zaradi njih akutno paranoiden in da so uničili njegove odnose.

Na pričanju je ponovil, da se s tožbo ne maščuje tabloidom, temveč želi, da odgovarjajo tisti, ki so »ugrabili privilegije in pooblastila medijev ter uporabljali nezakonita sredstva za dosego lastnih koristi in ciljev«. Po njegovi oceni namreč odgovorni ne kažejo nikakršne pripravljenosti na spremembe, zato jih je treba razkriti in preprečiti, da bi tudi druge doletela enaka usoda kot njega.

Ocenil je še, da je zaradi tesnih vezi med britanskimi mediji in vlado ugled Velike Britanije na dnu. Medije je obtožil, da od vlade ne zahtevajo odgovornosti, temveč so zaradi zagotavljanja status quo raje povezani z njo. Po poročanju AFP so britanski nacionalni tiskani mediji večinoma desno usmerjeni in naklonjeni konservativcem premierja Rishija Sunaka. Harry je vlado in policijo še obtožil, da se bojijo zahtevati odgovornost od medijev.

Harry skupaj s še tremi tožniki trdi, da je skupina Mirror Group Newspapers (MGN), ki izdaja tabloide The Mirror, Sunday Mirror in Sunday People, za pridobivanje informacij o njih uporabljala nezakonite načine, vključno z vdiranjem v telefone, in od nje zahtevajo odškodnino.

Sojenje, ki se je začelo 6. maja, le nekaj dni po kronanju njegovega očeta, kralja Karla III., naj bi po poročanju tujih tiskovnih agencij trajalo do sedem tednov.

To je eden od več primerov, ki jih je proti britanskim medijskim skupinam sprožil Harry, od kar je v začetku leta 2020 opustil opravljanje kraljevih dolžnosti in se preselil v ZDA. V primeru proti MGN pa na sodišču priča kot prvi visoki član britanske kraljeve družine po več kot sto letih. Nazadnje je namreč na sodišču, še preden je postal kralj, kot priča v primeru obrekovanja leta 1890 nastopil Edvard VII.