Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) izbira nove nestalne članice najpomembnejšega organa svetovne organizacije – varnostnega sveta. Za mesto v obdobju 2024–2025 se poleg Belorusije v vzhodnoevropski skupini poteguje tudi Slovenija.

Države članice Združenih narodov so že oddale glasove v prve krogu glasovanja. Sedaj pa so jih začeli preštevati izbrani predstavniki Bolgarije, Cipra, El Salvadorja, Finske, Mavricija in Sejšelov. Zunanja ministrica Fajonova je pred glasovanjem bila optimistična, da si bo Slovenija zagotovila sedež nestalne članice. Tudi sama je obkrožila države na treh glasovnicah, družbo v dvorani pa so ji delali stalni predstavnik Slovenije pri ZN Boštjan Malovrh, državni sekretar Samuel Žbogar, posebni odposlanec Franci But in šef kabineta Aleš Balut.

Osredotočena kampanja na globalni jug

Belorusija je proti Sloveniji šele v zadnjih tednih vodila močnejšo negativno kampanjo, pri čemer je poudarjala, da je sama bila že več kot desetletje kandidatka za nestalno članico, šele pred letom dni pa se je pojavila Slovenija.

Slovenija je bila v preteklih mesecih predvsem osredotočena na iskanje podpore v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki. Precej močno se je diplomatska aktivnost usmerila v afriške države, saj je tam stalna slovenska diplomatska prisotnost skorajda neobstoječa. Do pred kratkim je Slovenija premogla zgolj veleposlaništvo v Egiptu. V kampanji za iskanje mednarodne podpore je sodeloval celoten državni vrh, glavnino dela pa je opravila zunanja ministrica s sodelavci.

Kako poteka glasovanje?

Za izvolitev države za nestalno članico sta potrebni dve tretjini članic OZN, ki so prisotne v generalni skupščini in glasujejo. Če bi se tajnega glasovanja udeležile vse, bi za izvolitev bilo potrebnih 128 glasov. V prvi štirih krogih se ne more pojaviti nova kandidatka, izbira se zgolj med Slovenijo in Belorusijo. Od petega kroga naprej se lahko pojavi še nove kandidatke, ki jih države vpišejo na glasovnico.

Poleg članice iz vzhodnoevropske skupine danes v generalni skupščini volijo še štiri druge članice, ki pa ne rabijo trepetati, ali bodo izvoljene, čeprav morajo tudi same zbrati dve tretjini glasov. Nobena namreč nima protikandidatke. Voli se dve članici iz Afriške skupine (kandidirata Alžirija in Sierra Leone), eno iz Azijsko-pacifiške skupine (kandidira Republika Koreja) in eno iz Skupine latinskoameriških in karibskih držav (kandidira Gvajana).