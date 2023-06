Po njihovi oceni je minister v letu dni s svojimi dejanji »dokončno utrdil oznako ministra za zasebne zdravnike, ne pa ministra za paciente«.

Predstavniki organizacij civilne družbe so na današnji novinarski konferenci tudi našteli deset razlogov, zaradi katerih bi Bešič Loredan moral po njihovem mnenju odstopiti. Njihov skupni imenovalec je, kot so navedli, »postavljanje dobrobiti (zasebnih) zdravnikov pred potrebe pacientov, delovanje v nasprotju z zavezami in koalicijsko pogodbo vlade ter podpora privatizaciji in pretakanju javnega denarja v zasebne žepe«.

Očitajo mu nejasne cilje zdravstvene reforme, usmerjenje javnega denarja v roke zasebnikov koncesionarjev z interventnim zakonom, ki naj bi bil namenjen skrajševanju čakalnih dob in ignoriranje kršenja ustavno zagotovljene pravice pacientov do osebnega zdravnika. Ob tem mu očitajo še, da ne uresničuje zaveze koalicije, »da bo ukinila dvoživkarstvo ter razmejila javno in zasebno zdravstvo«.

Kritični so do predloga zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ob tem pa tudi ostalim zakonskim predlogom s področja zdravstva očitajo številne kršitve ustave in zakonodaje. »Po enem letu ni noben od zakonov ministrstva niti blizu temu, da bi bil pripravljen na obravnavo in potrditev v DZ,« so izpostavili.

Med drugim so še izpostavili, da se minister ne zmeni za opozorila o neizpolnjevanju predvolilnih zavez in konstruktivne predloge civilne družbe. »Dosledno ignoriranje in preziranje vsakršnega dialoga s civilno družbo in prepuščanje zdravstvene reforme cehovski organizaciji je v nasprotju z zagotovili vlade, da ne bo popuščala zdravstvenim lobijem in da bo s civilno družbo vodila argumentiran in konstruktiven dialog,« so še navedli.

Ministru očitajo tudi, da je več mesecev javnosti prikrival sume nasilja nad pacienti na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, o katerih je prvi poročal N1. Minister je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da so bili s tem na podlagi anonimnih prijav res seznanjeni že septembra, a so se na ministrstvu zaradi občutljivosti tematike odločili, da zadevo preverijo »proč od oči javnosti«. So pa odredili sistemski nadzor klinike in zoper neznanega storilca policiji naznanili sum kaznivega dejanja.

Na novinarski konferenci, na kateri je sicer pojasnjeval okoliščine preverjanja dogajanja na ljubljanski psihiatrični kliniki, je minister Bešič Loredan še dejal, da ne vidi razlogov za svoj odstop, očitke dela civilne družbe pa ocenil kot neutemeljene.