Kot je na seji odbora pojasnil državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igor Feketija, s to novelo odpravljajo vse neskladnosti zakona z evropsko direktivo o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev.

Direktiva je bila sprejeta leta 2018, v njenem okviru pa morajo države članice EU zagotoviti, da pred uvajanjem kakršnih koli zahtev za poklice poskrbijo, da so te potrebne in uravnotežene. Slovenija je direktivo v zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev prenesla v letu 2021. Decembra istega leta je nato prejela opomin Evropske komisije, ker je ta ugotovila, da ni izpolnila vseh svojih obveznosti iz te evropske direktive.

Februarja letos je Slovenija prejela obrazložilno mnenje Evropske komisije, v katerem komisija ugotavlja, da bodo s sprejemom te novele zakona vsa neskladja z evropsko direktivo tudi odpravljena, je dejal Feketija.

Z novelo zakona je po besedah državnega sekretarja jasno določeno, da se ocena sorazmernosti zakonodajnih ukrepov oziroma omejitev izvede tako pred sprejetjem novih kot tudi pred spremembo veljavnih obstoječih zakonov ali drugih predpisov, ki omejujejo dostop do reguliranih poklicev ali njihovo opravljanje.

Najpomembnejša novost pa je, da se bo pred vsako novo regulacijo posameznih poklicev opravila ocena sorazmernosti, ali je regulacija določenega poklica upravičena ali ne. »Tako oceno sorazmernosti bo moral pripraviti pripravljavec zakona ali drugega akta, ki regulira določen poklic. Upoštevajo se predvsem narava, vsebina in učinek zakona ali drugega predpisa, ki omejuje dostop do ali opravljanje reguliranih poklicev, ocena sorazmernosti pa se izvede objektivno in neodvisno,« je pojasnil Feketija.

Poslanci so na seji sprejeli tudi dve dopolnili odbora. Prvo določa, da nacionalni koordinator iz zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev in ministrstvo, pristojno za posamezen reguliran poklic ali dejavnost, podata objektivno in neodvisno mnenje glede ocene sorazmernosti. Drugi pa določa, da mnenje, ki ga izdelata nacionalni koordinator in pristojno ministrstvo, ni več zavezujoče za zakonodajalca ali nosilca zakonske iniciative.

S sprejetima dopolniloma so bile naslovljene pripombe zakonodajno-pravne službe DZ. Na račun sprejetih dopolnil pa bodo zakon podprli tudi v poslanski skupini SDS, je v razpravi pojasnila poslanka Alenka Helbl. Člani odbora so predlog novele zakona podprli soglasno.