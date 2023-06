Na psihiatrični kliniki dvomijo v resničnost navedb o domnevnem nasilju nad pacienti

Predstavniki ljubljanske psihiatrične klinike so danes izrazili pretresenost ob poročanju o domnevnem nasilju nad pacienti, o katerih je poročal portal N1. V navedbe sicer dvomijo, a si želijo, da se dobro preiščejo, da ne bo sence dvoma nad njihovim delom. Tako nadzorom na kliniki ne nasprotujejo, želijo le, da bi bili opravljeni korektno. Generalni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana Bojan Zalar je na današnji novinarski konferenci pod vprašaj postavil kredibilnost izjav o dogodkih izpred dveh let, o katerih so pričali anonimni posamezniki. Argumenti o domnevnem nasilju, ki se očita kliniki, pa so po njegovi oceni na trhlih temeljih. Obenem pa je zavrnil očitke, da brani kliniko in nekaj prikriva. Poudaril je, da je ljubljanska psihiatrična klinika med najbolj nadzorovanimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji. »Ne bojimo se nikakršnih nadzorov (...). A naj nam dajo prave nadzore, ne nadzore, ki imajo meglena ugibanja, ali nekje nekaj je ali ni,« je dejal. Meni, da je zdaj na potezi policija. Vsi, ki so govorili o nasilju, bi morali, če so mu bili priča, to naznaniti policiji, je poudaril. »Če se nekoga na oddelku duši z blazino, ko je nemočen, je to kaznivo dejanje. Če tisti, ki to vidi, tega ne prijavi, je soudeleženec kaznivega dejanja,« je opozoril. Vodja zdravstvene nege na sprejemnem oddelku Nataša Mikez je ocenila, da bi se, če bi se dogajale nepravilnosti ali agresivno vedenje do pacientov, vedno oglasil kateri od zaposlenih. Enakega mnenja je tudi Zalar, ki je pojasnil, da je na sprejemnem oddelku v vsakem timu od šest do osem zaposlenih, ki bi težko »zadržali skrivnost«. Na kliniki so po poročanju medijev o domnevnem nasilju doslej sicer opravili razgovore s 16 zaposlenimi, je pojasnil. Portal N1 je prejšnji teden poročal o razmerah na ljubljanski psihiatrični kliniki. Po pogovorih s pacienti, njihovimi svojci, več zaposlenimi, nekdanjimi zaposlenimi in drugimi so zapisali, da jim je več sogovornikov potrdilo, da so bili žrtve nasilja ali da so bili nasilju priča.