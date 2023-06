48-letni stari znanec policije Dušan Vulić je v ponedeljek malo pred tretjo uro popodlne na teraso lokala Sombrero prišel skupaj s 57 in 58 let starima Robertom Vučkom in Rajkom Črnakom. Po krajšem prepiru je potegnil avtomatsko pištolo in večkrat ustrelil oba moška z rafalom iz pištole. Kraj zločina je zapustil z avtom. Truplo 44-letnika so policisti našli nedaleč stran od Fužin. Umrl je zaradi strelnih ran in poškodb z eksplozivnim sredstvom. Policija je prepričana, da njegova smrt ni posledica kaznivega dejanja, ki bi ga storila druga oseba. Z drugimi besedami, Vulić je naredil samomor tako, da se je najprej očitno ustrelil potem pa z ročno bobmo še razstrelil. Tako orožje kot eksploziv sta bila nelegalna, njunega izvora pa policija ne pozna.

Motiv policija še preiskuje

To so poudarki, ki jih je na posebni tiskovni konferenci (seveda brez navedbe imen vpletnih, ki so naša neuradna, a preverjena informacija) na ljubljanski Policijski upravi včeraj predstavil Goran Novak iz oddelka za splošno kriminaliteto sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana. O motivih za strelski obračun Vulića z lastnikoma zdaj že nekaj časa zaprte fužinske zastavljalnice, policija še molči. Preiskava še poteka, so zatrdili na policiji. Po naših podatkih naj bi šlo sicer za nekakšno dolžniško razmerje, Vulić naj bi pred leti v zastavljalnici v zameno za posojilo zastavil zlat nakit, potem pa ga je hotel nazaj in se očitno o tem drugače kot z orožjem niso uspeli dogovoriti. Sreča v nesreči in tragediji ponedeljkovega dogodka v Fužinah je bila, da je bila v času streljanja terasa lokala bolj ali manj prazna, gostje so bili namreč v notranjosti. Rafalno streljanje iz avtomatskega orožja je lahko namreč še kako nevarno tudi za naključne ljudi v bližini.

Slovenija je varna država

»Želimo poudariti tudi to, da je v tem in podobnih dogodkih v letošnjem letu šlo za dogodke, ki so bili natančno premišljeni in ne gre za naključna kazniva dejanja, ki bi bila usmerjena proti naključnim žrtvam. Kljub tem tragičnim dogodkom je Slovenija še vedno varna država, kjer so tovrstni dogodki redki in zato so določena namigovanja v javnosti, da se javna varnost poslabšuje povsem neutemeljeni,« je še poudaril Goran Novak. S podobnimi primeri je seveda mislil na januarsko likvidacijo Igorja Mančića na Oražnovi ulici v Ljubljani, ki naj bi bila povezana z razvpitim Kavaškim klanom. Statistika kaznivih dejanj zoper življenje in telo na območju PU Ljubljana pravi, da je policija letos obravnavala 227 takih dejanj (velika večina z lahkimi poškodbami), kar je manj kot v enakem obdobju predkoronskega leta 2019 (253) in več kot v letih od 2020 do 2022 (199). Lani so imeli v obravnavi tri umore oziroma uboje (ali poskuse le-teh), letos prav tako. Leta 2020 jih je bilo 13, leto poprej pa 11.