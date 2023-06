Kot je po srečanju s Kurtijem pojasnil Lajčak, predlog mednarodne skupnosti vsebuje tri zahteve. »Prva je umiritev razmer, druga takojšnje volitve na severu Kosova in tretja vrnitev k dialogu za normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino,« je dejal po poročanju portala N1 Srbija.

Pogovor s Kurtijem je označil za težkega, dolgega in odprtega. Po poročanju kosovskega portala Kosovo Online je dodal, da upa, da bo lahko predstavil dobre novice, a jih še nima. Poudaril je, da se je misija šele začela.

Da je njuna misija šele na začetku in da ju čakajo še pogovori v Beogradu, kjer se bosta drevi sešla s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, je v ponedeljek poudaril tudi Escobar.

Escobar je v Prištini še ocenil, da je mednarodna skupnost bolj enotna kot kadarkoli prej. »Nikoli nisem videl toliko enotnosti v transatlantski skupnosti. Upam, da nas bodo poslušali. Za Kosovo želimo najboljše. Mi smo največji podpornik varnosti, ozemeljske celovitosti in neodvisnosti Kosova. Želimo, da nam prisluhnejo,« je izjavil.

Posebna odposlanca EU in ZDA nista dosegla dogovora s Kurtijem glede takojšnje izvedbe novih volitev v štirih kosovskih občinah z večinsko srbskih prebivalstvom. Srbi na severu Kosova se namreč niso udeležili aprilskih lokalnih volitev in nočejo sprejeti županov albanske narodnosti v občinah, kjer Srbi predstavljajo več kot 95 odstotkov prebivalstva.

Zavrelo po izvolitvi županov

Razmere na severu Kosova so se močno zaostrile konec maja, ko so skušali novoizvoljeni župani štirih večinsko srbskih občin ob pomoči kosovske policije vstopiti v občinska poslopja. Ob tem so izbruhnili spopadi s kosovskimi Srbi, ki so zahtevali umik policije in županov.

Novoizvoljeni župani so po besedah Lajčaka prišli na položaj na zakonit način, a nimajo legitimnosti, kar je težava. »Zato je v interesu Kosova, v interesu vseh, da imamo predstavnike občin, ki so izvoljeni zakonito, a so tudi legitimni,« je v ponedeljek dejal Lajčak po poročanju portala Kosovo Online.

Največja stranka Srbov na severu Kosova, Srbska lista, ki ni sodelovala na aprilskih volitvah, je medtem sporočila, da bo sodelovala na novih volitvah, če bo Priština izpolnila dve njihovi zahtevi, poroča mreža Radio Svobodna Evropa. Prva je umik posebnih enot kosovske policije, druga pa vzpostavitev skupnosti srbskih občin.

V Srbski stranki so navedli še, da morajo kosovske oblasti izpustiti na prostost tudi dva Srba, ki sta v enomesečnem priporu, potem ko so ju konec maja privedli zaradi nasilja in ju obtožujejo rušenja ustavnega reda.