Potem ko so rezultati lanskih meritev za športnovzgojni karton (ŠVK) poudarili poslabšanje vseh gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov, najbolj pa vzdržljivosti in koordinacije, so strokovnjaki za gibanje in šolniki tudi letos enotni: posledice koronskega obdobja na telesno in duševno stanje naših otrok in mladostnikov še niso izzvenele. »Po do sedaj obdelanih podatkih več kot 60 odstotkov otrok in mladostnikov je v letošnjem letu telesna zmogljivost fantov in deklet še vedno za 4 odstotke oziroma za 8 odstotkov nižja kot v predkoronskem letu 2019,« je prve rezultate analize spremljanja telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov razkril vodja nacionalnega sistema ŠVK in izredni profesor na ljubljanski Fakulteti za šport prof. dr. Gregor Starc. Po njegovih ugotovitvah se raven otrok in mladostnikov z debelostjo počasi vrača na raven pred epidemijo, medtem ko izboljševanje telesne zmogljivosti še vedno zaostaja za upadom debelosti in v veliki meri vpliva tudi na učno uspešnost otrok, upad socialnih veščin ter porast duševnih motenj in medvrstniškega nasilja.

Starc opaža težave otrok v gibljivosti, kar po njegovih besedah nakazuje na napetost učencev, ki so deležni čedalje več stresa, zakrčenosti zaradi nelagodja, duševnih stisk in anksioznosti. »Zaskrbljujoč je tudi manko v hitrosti izmeničnih gibov, kar pomeni, da so otroci počasnejši tudi v mišljenju, upadla je njihova koordinacija, saj se zaradi pouka na daljavo v obdobju epidemije niso učili novih gibanj, precej pa šepa tudi njihova vzdržljivost. Delo v šoli se ni prilagodilo novemu stanju otrok, učitelji bi morali biti bolj razumevajoči, njihovi kriteriji bi morali biti nižji, učencem bi morali podati manj obvezne snovi. Skrbi me, kako bomo otroke spet spravili na zeleno vejo, preden nam pobegnejo iz šolskega sistema,« poudarja vodja meritev za ŠVK.

Boljša kondicija, boljše ocene

Člani raziskovalne ekipe SLOfit, ki nadaljujejo več kot štiridesetletno dediščino analiz s področja telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti otrok in mladine iz leta v leto glasneje poudarjajo, da je gibanje osnovni pogoj, ki otroku omogoča normalni razvoj – tako na telesnem in duševnem kot kognitivnem področju. »Mišični impulzi nenehno obremenjujejo njegovo živčevje in ga silijo, da se razvija. Mišice tako neposredno vplivajo na razvoj možganov, a le, če delajo,« je jasen Starc. Kot primer je navedel slovensko šolo, v kateri so spremljali učno uspešnost 50 najmanj gibalno učinkovitih in 50 najbolj učinkovitih učencev. Zadnji so imeli za več kot oceno boljši uspeh od svojih vrstnikov s slabšo kondicijo.

Na pomanjkanje gibanja otrok in druženja s sovrstniki, naraščanje odvisnosti od mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav ter izrazito poslabšanje prehranjevalnih navad, koncentracije in duševnega zdravja otrok opozarja tudi ravnateljica OŠ Kolezija Nina Triller. »Spremembe na gibalnem, kognitivnem in vedenjskem področju učencev na naši šoli so zaskrbljujoče, zato otroci potrebujejo takojšnjo pomoč. Nekoliko boljši rezultati ŠVK nazorno kažejo, kako pomembne so šole za zdravje otrok. Otroci namreč ne morejo sami popraviti posledic koronske izolacije in te odgovornosti tudi ne moremo v celoti prenesti na ramena svojih staršev,« meni Trillerjeva.

Po besedah ravnateljice so se na njihovi šoli, kjer so mobilne naprave strogo prepovedane, na spremembe odzvali tako z dodatnim učiteljem športa pri nekaterih urah športne vzgoje, rekreativnimi odmori na zunanjih šolskih površinah, spodbujanjem pouka na prostem in v naravi kot tudi z medpredmetnimi povezavami športa z drugimi predmeti ter sodelovanjem v programih ŠVK in SLOfit. »Naši učitelji športa s pomočjo analize rezultatov meritev pri pouku športa učencem organizirajo primerne, personalizirane in usmerjene športne vadbe, s pomočjo katerih lahko učenci izboljšujejo svoje stanje telesne zmogljivosti,« je pojasnila Trillerjeva in dodala, da na šoli letos ponovno beležijo izboljšanje rezultatov ŠVK. Ponosna je tudi na starše otrok, saj brez tesnega povezovanja z njimi ne bi mogli biti kos vsem postkovidnim izzivom. Trillerjeva si želi, da bi se razvoj otrok, tako na gibalnem kot čustvenem področju še izboljšal, zato pravi, da bodo še naprej stavili na šport: »S športnim udejstvovanjem ustvarjamo temeljne pogoje tudi za uspehe na učnem in kognitivnem področju. Učenci, ki imajo dobre rezultate v ŠVK ali so celo kategorizirani športniki, imajo praviloma tudi zelo dobre ocene.«

Otroci so nam napovedali vojno

Na porast medvrstniškega nasilja, nestrpnosti, sovraštva in posledic pretirane uporabe zaslonske tehnologije opažajo tudi v šolah na podeželju. Ravnatelj Osnovne šole Preska v Medvodah Primož Jurman pravi, da imajo v njihovi šoli kar nekaj učencev, ki ob telefonih in tablicah prebedijo skoraj celo noč oziroma zaspijo šele po tretji ali četrti uri zjutraj. »Kako naj bodi ti otroci dopoldne pri pouku zbrani in produktivni?« se sprašuje sogovornik, ki poudarja, da je agresivno vedenje otrok pravzaprav njihov klic na pomoč. Po njegovih besedah je največji problem postkovidnega časa povezan s socialno komponento: »Druženje je izgubilo pravi pomen. Se starši sploh še znamo pogovarjati s svojimi otroki? Ali vemo, kaj razmišljajo? Nas otroci res iskreno zanimajo ali vse to namesto nas sedaj opravljajo tablice, telefoni in ostali tehnološki pripomočki? Otroci so nam napovedali vojno. Če odrasli ne bomo zategnili ročne zavore in zopet opazili svojih otrok, se začeli z njimi pogovarjati in odkrivati tisto, kar je lepo v človekovem duhu, smo izgubili. Čez nekaj let bodo ti otroci polnopravni člani naše družbe in bodo skrbeli za nas. Pa bodo res – s takšnimi občutki otopelosti?«

Prihodnost ni najbolj svetla, je jasen ravnatelj, ki poudarja, da bo morala celotna družba postaviti nove okvire, prilagojene času in prostoru: »Imamo zastarelo šolsko zakonodajo, ki ne zasleduje trendov v družbi. Šole so omejene pri svojem delovanju, učitelji nimajo prostih rok in polja ukrepanja, kjer bi imeli več avtonomije in avtoritete.« Jurman meni, da med današnjo in nekdanjo šolo ni veliko primerjav: »Učenci so danes zaradi hitrejšega tempa življenja in dostopnosti do tehnologije precej inteligentni, nekatere med njimi golo šolsko delo celo dolgočasi. Želijo si še več. Po drugi strani pa opažamo, da kljub vsemu znanju in vedenju učenci ostajajo čedalje bolj socialno neobrušeni.« Ravnatelj največje medvoške šole obenem ugotavlja, da današnji otroci niso več sposobni sprejemati neuspehov, ker jim danes vsi vse ugodijo in jim zato skoraj vedno vse uspe. »Naloga življenja pa je, da se takrat, ko padeš, pobereš in se zaveš, da boš moral za to, da zrasteš, nekaj narediti. Tudi neuspeh je del življenja, saj nam v življenju ne uspe vse. Mi pa danes vzgajamo mladce, ki bodo prišli v življenje z izkrivljeno podobo o sebi, da jim bo vse uspelo, da bodo dobili najboljše ocene in najbolje plačano službo. To pa je lahko zelo nevarno. V šolskem prostoru na to opozarjamo že dolgo, a nismo slišani. Šolski prostor namreč za odločevalce še zdaleč ni tako privlačen kot nekateri drugi sistemi družbe, kjer se pretaka precej več denarja,« je sklenil Primož Jurman.

Športna vzgoja ni obremenitev, ampak razbremenitev

Zaskrbljeni so tudi v šolskih ambulantah. Zdravniki na preventivnih pregledih opažajo porast slabe drže otrok, ki se pojavlja pri čedalje mlajših otrocih oziroma že v prvem razredu. »Kljub temu, da podatke vnašamo v računalnike, jih nihče ne analizira. Otroci ne znajo pravilno sedeti, njihove šolske torbe so pretežke. K pouku prihajajo z bolečinami v hrbtu, kar je bilo še pred dvajsetimi leti redkost in bi se dalo preprečiti z gibanjem. Za vsakodnevne napore otroci namreč potrebujejo zdrava gibala in močne mišice,« opozarja šolska zdravnica s tridesetletnim stažem in podpredsednica Sekcije za primarno pediatrijo Anita Jagrič Friškovec. Kot je povedala, je velika rak rana tudi porast slabe drže pri dijakih poklicnih šol, ki se praviloma v prostem času manj ukvarjajo s športom kot gimnazijci in imajo v šolah samo dve uri športne vzgoje tedensko. Zdravnica poudarja, da bo od tega, kako sposobni so danes kot otroci, odvisno, kakšno bo njihovo zdravje v njihovem odraslem obdobju.

Podatki otrok iz slovenskih osnovnih šol še vedno prihajajo, zamude pa nastajajo zaradi deževnega vremena v preteklih tednih, zaradi česar v marsikateri šoli niso mogli izvesti tekaškega dela testiranj. »Končni rezultati bodo znani jeseni, že sedaj pa lahko povem, da otroci po tem, ko smo že lani opozorili, da je bilo koronsko zaprtje šol socialni eksperiment, ki je močno vplival na njihov upad telesnih in vedenjskih sposobnostih, niso dobili še nobene predlagane spodbude s strani države. Nekaj korakov je bilo sicer narejenih s strani šolskega ministrstva, medtem ko z zdravstvenim ministrstvom še vedno nismo našli stika,« je kritičen Gregor Starc, ki se zavzema za uvajanje dodatnih ur športne vadbe v osnovne šole in razbremenitev učencev. »Šolsko delo je treba prestaviti nazaj v šolo. Naloge naj ne bodo na plečih staršev, prav tako je treba poskrbeti za razbremenitev otrok - tudi z manj domačimi nalogami. Država naj začne čim prej vlagati v šolsko športno dejavnost, saj ima do otrok dolg, ki ga mora poplačati,« je še dodal Starc.