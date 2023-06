Nov začetek

Vrhovno upravljalsko telo RTV Slovenija se že leta sestaja enkrat na mesec, običajno ob ponedeljkih. Ta ritual je utečen: v proceduralnem smislu, ker morajo seje slediti strogim pravilom, je v osnovi dokaj podoben rednim sejam državnega zbora, če pri tem odmislimo politiko in politikantstvo. A v preteklem obdobju je na sejah programskega sveta prevladala ravno politična dimenzija. Dve leti, v katerih je v programskem svetu dominiral interes stranke SDS, sta bili mračni leti manipulacij, šikaniranja, izključevanja in ukrivljanja pravnih norm do neprepoznavnosti. Navsezadnje je sodišče v dveh razsodbah prepoznalo nezakonitost temeljev dosedanjega upravljanja RTV Slovenija – nezakonit je bil vstopni mandat generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha in nezakonito je bila razrešena direktorica Televizije Natalija Gorščak, ki je predstavljala samo srce neodvisnega medijskega dela. Oboje je s svojim delovanjem povzročil programski svet.