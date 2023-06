Dolgih trideset ur je trajalo potovanje slovenskih odbojkarjev na prizorišče prvega letošnjega turnirja lige narodov na Japonskem. Včeraj so imeli v tekmovalni dvorani v Nagoji, ki sprejeme okoli deset tisoč gledalcev, svoj edini trening, saj bosta že danes v njej prvi tekmi. V prvi bo Bolgarija igrala s Kitajsko, v drugi pa se bo Japonska pomerila z Iranom. »Dobro je, da smo se lahko spoznali z dvorano. Bolj je šlo za to, da so bili fantje v stiku z žogo. Pred tekmo s Srbijo nas čaka še en trening, na katerem bomo več pozornosti namenili stvarem, ki smo jih delali v preteklih dneh in jih skušali izboljšati. Pomembno bo, da bomo na celotnem turnirju osredotočeni na vsako točko, vsak niz in da bomo ves čas z glavo pri stvari. V kakšnih zasedbah so tukaj naši nasprotniki, je še najmanj pomembno,« se z nasprotniki ne želi obremenjevati slovenski selektor Gheorghe Cretu, ki je v Nagojo z izjemo Tončka Šterna in Dejana Vinčića pripeljal večino igralcev, s katerimi je lani osvojil četrto mesto na svetovnem prvenstvu.

Srbija z okrnjeno zasedbo

V popolnoma drugačni zasedbi so v Nagoji srbski odbojkarji, ki jih vodi nekdanji trener ACH Volleyja Igor Kolaković. Črnogorec na srbski klopi zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne bo mogel računati na številne najboljše igralce. Tako bodo manjkali Uroš Kovačević, Srečko Lisinac, Marko Podraščanin, Marko Ivović, Aleksandar Atanasijević, Dušan Petković in Nikola Jovović. Prvi podajalec v njihovi ekipi bo tako Vuk Todorović, zadnji dve leti član slovenskih državnih prvakov, prvi korektor pa Božidar Vučićević, še en znanec slovenskih odbojkarskih dvoran, ker ima Dražen Luburić, ki je z ekipo na Japonskem, tudi težave s poškodbo.

»Čeprav Srbija pogreša veliko igralcev, ki so standardni člani prve postave, ima na voljo še vedno veliko odličnih odbojkarjev, ki igrajo v dobrih klubih v tujini. Na njihovo težave se nima smisla ozirati, tudi mi imamo svoje. Veliko bo odvisno od nas samih, od naše igre, ki je bila na Nizozemskem na že dokaj visoki ravni. Če bomo prikazali podobno ali še boljšo igro, bo rezultat prišel sam od sebe. Z dvorano smo se spoznali, videli smo luči in njeno velikost. Sicer je nekoliko specifična, vendar bodo pogoji za vse enaki,« je z mislimi na jutrišnjo tekmo Gregor Rozman, ki bo ob odsotnosti Vinčića nosil glavno breme pri organizaciji igre slovenske reprezentance.

»Ker gre za prvi turnir v ligi narodov, nekatere reprezentance ne bodo v polni zasedbi, prepričan pa sem, da bodo vsi trenerji na igrišče poslali igralce, ki so trenutno najbolje pripravljeni. Za vse ekipe je v boju za nastop na olimpijskih igrah pomembna vsaka tekma. Edina izjema je Francija, ki je ob Srbiji prišla z najbolj spremenjeno zasedbo, vendar ima svoje mesto v Parizu že zagotovljeno. Dobro je, da bomo že danes na delu videli Bolgare, ki imajo v svoji ekipi nekaj nadarjenih odbojkarjev in se bodo želeli dokazati novemu selektorju Konstantinovu. Prav tako ne gre pozabiti na Irance, saj so prišli v močnejši zasedbi, kot so bili lani na SP,« se je preostalih nasprotnikov slovenske reprezentance v Nagoji dotaknil Cretu.

Tretji nastop v ligi narodov

Za slovenske odbojkarje bo to tretji nastop v ligi narodov. Predlani so ob svojem debiju osvojili četrto mesto, lani so bili deseti in se niso uvrstili na zaključni turnir, kar je letos njihov prvi cilj. Drugi turnir bo slovenska reprezentanca igrala od 20. do 25. junija v Orleansu v Franciji, tretjega pa v Pasay Cityju na Filipinih od 4. do 9. julija. Na zaključnem turnirju v Gdansku na Poljskem od 19. do 23. julija bo nastopilo osem od šestnajstih reprezentanc, kolikor jih igra v ligi narodov.