Miami vrača udarec. Potem ko je Denver na prvi tekmi finala lige NBA precej gladko prišel do uspeha, je moštvo iz Floride na drugi presenetilo Nikolo Jokića in soigralce ter »ukradlo« zmago na gostujočem parketu. Osmouvrščeno moštvo vzhodne konference po rednem delu tako v končnici še naprej piše posebno zgodbo, ki ji ni videti konca.

»Nikomur od nas ni mar, kaj ljudje govorijo. Tako samozavestni smo in prepričani v lastno kakovost. Dobro vemo, kako trdo delamo in česa smo sposobni. Nihče ne more tega zamajati. Ali zadevamo mete ali ne, vemo, kdo smo in na kaj se lahko zanesemo. Tako je že celotno sezono in tega ne bomo spreminjali,« je z nasmeškom na obrazu razlagal zvezdnik Miamija Jimmy Butler, ki je pri zmagi zbral 21 točk in devet asistenc. Tudi trener Erik Spoelstra je znova izpostavil značaj ekipe in gromozansko željo po zmagah, ki jo premorejo. »Med sezono smo se soočili s številnimi težavami. Rešili smo jih na pravi način. Kljub številnim poškodbam in stalno se spreminjajočim začetnim peterkam nismo iskali izgovorov, temveč rešitve. Vsak je točno vedel, kdaj ga je polomil in kdaj bi moral dati od sebe več. Kar na 57 tekmah smo igrali tesne končnice in to nas je utrdilo. Zdaj smo trdi kot jeklo, hkrati pa nepopustljivi. Kot trener si težko želiš kaj več. Položaj, ko nas vnaprej vsi odpisujejo, nam ustreza. Tako smo še bolj motivirani in odločeni, da dokažemo nasprotno. A soočamo se z izjemnim nasprotnikom, ki ima naše globoko spoštovanje.« Miami je v prvem polčasu zaostajal že za 15 točk, nato pa našel način, da se vrne in dobi tekmo. Eden ključnih posameznikov pri tem je bil Gabe Vincent, ki je dosegel 23 točk, največ pri moštvu iz Floride, od tega je zadel nekaj izjemno pomembnih metov v ključnih trenutkih.

Če je bil trener Denverja Mike Malone po prvi tekmi na svoje igralce ponosen, je bil po drugi razočaran. Ne toliko zaradi poraza, temveč zaradi pomanjkanja obrambe v zadnji četrtini. Miami je v zadnjih 12 minutah dosegel kar 36 točk ob 68,8 odstotni uspešnosti meta. »Smo v finalu lige NBA, mi pa govorimo o želji. V zadnji četrtini nismo pokazali, da si želimo do naslova prvaka. In to me zelo skrbi. Nekateri igralci so se smilili sami sebi, ker niso zadevali metov. Še enkrat, govorimo o finalu lige NBA. Ne o pripravljalni tekmah. Veliko različnih načinov obstaja, na katere lahko dobiš tekmo. Če ti ne gre met, se obrni na nekaj drugega. Predali smo se, kar me bega in žalosti,« je zaskrbljen Mike Malone. Pri Denverju je izstopal le Nikola Jokić, ki je 41 točkam dodal enajst skokov, a je srbskega zvezdnika Miami omejil na zgolj štiri asistence. Zanimiv je podatek, da je moštvo iz Kolorada v letošnji končnici izgubilo vse tri obračune, na katerih je Jokić dosegel 40 ali več točk.