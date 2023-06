Čakanja je konec. Potem ko so košarkarji Cedevite Olimpije z najboljšo predstavo sezone pred tednom dni v Stožicah na drugi polfinalni tekmi lige ABA razbili Partizan, je prišel čas za odločilno tretjo. Ljubljančani v Beograd potujejo razbremenjeni, saj vloga favorita pripada gostitelju, ki bo imel za seboj polno Štark Areno. A košarkarji trenerja Mira Alilovića se zavedajo, da Partizan po psihološko težkem izpadu v četrtfinalu evrolige proti Realu Madridu enostavno ni več isti, zato je možnost za presenečenje nekoliko večja.

Zvezda grozi, da ne bo igrala finala lige ABA

V zadnjih dneh se je sicer bolj kot o tretji polfinalni tekmi med Partizanom in Olimpijo na področju nekdanje skupne države govorilo o novem obvestilu za javnost Crvene zvezde. Vodstvo kluba je namreč zmotilo, da mora toliko časa čakati na nasprotnika v finalu in da hkrati zmaji igrajo tudi tekme v finalu slovenskega državnega prvenstva. Zato je po zmagi Olimpije v Stožicah uradno objavilo, da bo njihovo moštvo najprej igralo tekme finala srbskega državnega prvenstva in da ne bo igralo finala lige ABA, v kolikor se bodo termini tekem pokrivali. Ko se vodstvo regionalnega tekmovanja na njihove »grožnje« ni odzvalo in objavilo termine finalnih tekem, ki se prekrivajo s termini finala srbskega prvenstva, je Crvena zvezda v novem sporočilu za javnost objavila, da finala lige ABA ne bo igrala, da bo šla v tožbo, v kolikor se njena zahteva ne bo upoštevala, in da bo vodstvo tekmovanja nosilo krivdo za razpad lige.

Kakšen bo epilog celotne zgodbe in predvsem, ali bo liga ABA enkrat le zaščitila svoje interese in se ne uklanjala večno nezadovoljnim Beograjčanom, ki ves čas vidijo strahove tam, kjer jih ni, Partizan in Olimpijo trenutno ne zanima. Pred njima je ena najpomembnejših tekem leta, ki lahko gostiteljem močno pokvari oceno sezone, gostom pa jo silovita izboljša. Ljubljančani sicer na prvih dveh tekmah državnega prvenstva proti Heliosu niti približno niso delovali tako dobro, kot so na drugi tekmi proti Partizanu. Res je, da so igrali na dva dneva, kar je zagotovo odneslo nekaj ostrine in osredotočenosti v njihovi igri. Partizan na drugi strani je imel teden dni časa za pripravo na Olimpijo, a se mora hkrati ubadati s številnimi govoricami o odhodih igralcev, ki so v letošnji sezoni najbolj izstopali. To zagotovo načenja mir v slačilnici črno-belih in pri glavnih nosilcih, kar bi lahko bila voda na mlin Olimpije.

Alilović stavi na značaj igralcev

»Smo v fazi sezone, ko veliko na treningih ne moremo več postoriti. Odločal bo značaj igralcev. Verjamem, da smo toliko zreli in pripravljeni, da bomo znali odmisliti tekmi s Heliosom in se stoodstotno posvetiti nalogi ter veliki priložnosti, ki je pred nami,« pravi trener Olimpije Miro Alilović, ki že nekaj časa ve, da ga bo po koncu sezone zamenjal Italijan Simone Pianigiani. V zmajevem gnezdu se zavedajo, kako težka naloga jih čaka, a hkrati verjamejo, da so ji lahko kos. »Ostali smo skromni, a verjamemo v naše sposobnosti. Če ne verjameš v uspeh, potem vse ostalo ne pije vode. Najbolj pomembno bo, da bomo ostali disciplinirani in da nas zunanji dejavniki ne bodo spravili s tira, kar se nam je v preteklosti že zgodilo. Provokacije bodo, a moramo ostati mirni in osredotočeni, saj imamo lahko le na tak način možnost za presenečenje. Če bo vsak opravljal svoje naloge, delal tisto, v čemer je najboljši, in se boril do zadnjega atoma moči, potem verjamem, da se lahko ponovi scenarij z druge tekme v Stožicah,« še dodaja Alilović.

»Imeli smo dovolj časa, da se dobro pripravimo na tekmo. Predelali smo vse slabe stvari, ki smo jih delali v Ljubljani. Predvsem moramo precej bolje kontrolirati skok in se hitreje privaditi na njihove spremembe v obrambi. Ključ do uspeha se skriva v agresivnosti, ki mora biti od prve sekunde na najvišji ravni,« razmišlja trener Partizana Željko Obradović.