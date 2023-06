Uvodni koncert sezone bo odprla skladba Maksa Strmčnika Introars 23, ki jo je skladatelj posvetil Arsu. V njej nastopa historični instrument fujara, na katerem bo igral Janez Jocif. Na sporedu bodo še Koncert za violino Lucijana Marije Škerjanca s solistko Lano Trotovšek, simfonično delo Cancro Mateja Bonina in Saint-Saensov peti klavirski koncert, v katerem bo nastopil pianist Pascal Roge. Kot sta v napovedi sezone zapisala vršilka dolžnosti vodje glasbene produkcije na RTV Slovenija Maja Kojc in šef dirigent orkestra Rossen Milanov, bo Saint-Saensov koncert z virtuoznim finalom zagotovil bleščeč konec slavnostnega večera.

Na drugi abonmajski koncert so uvrstili redkeje izvajano deveto simfonijo Gustava Mahlerja, v Koncertu za violino Čajkovskega pa se bo glasbenikom pridružil mladi avstralski violinist Christian Li. Tretji koncert bo vodil Thomas Sanderling, ki bo z orkestrom predstavil glasbo Slavka Osterca ter glasbo poljskih skladateljev Henryka Wieniawskega in Andrzeja Panufnika. Solistka bo violinistka Hina Maeda.

Decembrski koncert bo vseboval tretji Rahmaninov klavirski koncert in Ravelovo orkestralno priredbo Slik z razstave Musorgskega v interpretaciji dirigenta Davorina Morija in solista Tima Jančarja. Februarski koncert bo povezal madžarsko, nemško in francosko glasbeno tradicijo. Na sporedu bodo dela Liszta, Straussa in Ravela v izvedbi dirigenta Lia Kuokmana, solist bo pianist Cyprien Katsaris.

Na šestem koncertu se bo kot solist predstavil vodja hornistične sekcije pri radijskih simfonikih Mihajlo Bulajić v Glierjevem Koncertu za francoski rog, na sporedu pa bo še redko izvajano Janačkovo delo Taras Bulba. Sedmi koncert napoveduje združitev glasbe dveh velikih simfonikov Šostakoviča in Beethovna. Dirigiral bo Martin Rajna, kot solist bo nastopil violončelist Tamas Varga. Beethoven bo tudi na programu osmega koncerta, na katerem bo njegov peti klavirski koncert izvedel mladi italijanski pianist Federico Colli, ob tem pa bo mogoče slišati še Koncert za orkester Bele Bartoka.

Zadnji abonmajski koncert bo junija, ko bosta kot solista nastopila prva violončelistka pri simfonikih Maruša Bogataj in njen brat, violinist Matjaž Bogataj. Izvedla bosta Brahmsov Koncert za violino, violončelo in orkester. Njun nastop bosta uokvirili Webrova uvertura Oberon in Brahmsova tretja simfonija.