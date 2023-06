Dvajset let je v javnosti veljala za najhujšo serijsko morilko Avstralije vseh časov. Danes 55-letna Kathleen Folbigg pa je ves čas trdila, da je nedolžna. Da ni umorila svojih štirih otrok, zaradi česar so jo leta 2003 obsodili na 25 let ječe. Pred njo je bilo torej še pet let zapora, a je danes odkorakala na prostost. Za zdaj uradno kot pomiloščena. Najnovejše raziskave so namreč pokazale, da bi otroci, ki so umrli med letoma 1989 in 1999, stari od nekaj dni do nekaj mesecev, lahko umrli naravne smrti zaradi redke genetske motnje in ne zato, ker jih je mati zadušila, kar je pred dvema desetletjema trdilo tožilstvo.

Nič čudnega, da je bila tiskovna konferenca generalnega tožilca Novega Južnega Walesa Michaela Daleyja natrpana z novinarji. Že nekaj časa so v javnost namreč prihajale informacije o preiskavi, ki jo je vodil upokojeni sodnik Tom Bathurst, ki je ugotovil obstoj utemeljenega dvoma o pravilnosti sodbe Kathleen Folbigg. Vsaj tri smrti bi namreč lahko povzročili zdravstveni vzroki. Deklici naj bi trpeli za redko gensko mutacijo, deček med drugim za nevrogenimi težavami. Daley je pojasnil, da na podlagi teh ugotovitev tudi smrt prvorojenca ni več sumljiva. »Gre za tragičen primer. Imamo štiri majhne štručke, ki so umrle. Imamo moža in ženo, ki sta izgubila drug drugega. Imamo žensko, ki je 20 let preživela za zapahi, in družino, ki nikoli ni imela možnosti. Če ob vsem tem ne čutite ničesar, niste človek,« je na koncu dejal tožilec Daley.

Pomilostitev še ne pomeni razveljavitve sodbe, to bo Folbiggova lahko dosegla na prizivnem sodišču, postopek pa bi lahko trajal kakšno leto dni. V tem primeru bi bila upravičena tudi do več milijonov dolarjev visoke odškodnine.