Iz katerega stoletja bodo slovenske šole?

Preteklo soboto, 3. junija, pred 300 leti se je rodil Giovanni Antonio Scopoli. Na Južnotirolskem rojeni izučeni medicinec je leta 1754 prispel v Idrijo kot prvi rudniški zdravnik. Prav tam, v zakotju, je razvil vse svoje talente. Kot ena najbolj razgledanih osebnosti svojega časa je postavil slovenske temelje ved, od medicine dela, saj je opazil povezavo med živim srebrom in boleznimi rudarjev, do botanike, ko je leta 1760 izdal za Slovence tako pomembno knjigo Flora carniolica, v kateri je prvič opisanih več kot tisoč rastlinskih vrst Slovenije. In nenazadnje je samemu Carlu von Linnéju opisal čudi človeške ribice, saj sta se leta dolgo dopisovala – v latinščini. Za nameček pa se je ukvarjal še z veterino in geologijo. Skratka, bil je pravi polihistor.