Ameriški režiser Quentin Tarantino jeseni načrtuje snemanje svojega desetega filma. Jezik glede filma, ki naj bi bil naslovljen Filmski kritik (The Movie Critic), se mu je razvezal tudi na gostovanju v Berlinu, ob branju njegove knjige Filmska ugibanja (Cinema Speculation), v kateri razmišlja o filmih iz sedemdesetih in začetka osemdesetih let. Kot napoveduje kultni filmar iz Tennesseeja, naj bi bil njegov naslednji film hkrati zadnji. Nekaj časa se je šušljalo, da naj bi ga posvetil slavni kritičarki Pauline Kael, ki jo je Tarantino občudoval in ki je nekoč pisala za revijo The New Yorker, sedaj pa je razkril, da naj bi glavnega junaka spisal kot poklon malo znanemu ljubitelju filmov, ki je pisal filmske kritike za porno revijo, ki jo je Tarantino prebiral še kot najstnik, ko je v službi z revijami polnil prodajne avtomate.

»Ker so se mi zdele vse preostale revije preveč pokvarjene za moje mlade oči, sem se vedno najraje ustavil pri njegovih kritikah in jih obsedeno bral. Bil je ciničen kot sam hudič in nikakor ni bil politično korekten, poleg tega je bil zelo smešen in ves čas je v svojih tekstih mastno preklinjal. Zvenel je kot tip, ki je star vsaj petdeset, imel pa je komaj trideset let in je umrl mlad, saj je bil alkoholik,« je pisca opisal Tarantino, ki pravi, da je bilo pisanje tega kritika nekaj takega, kot da bi združil delo mladega Howarda Sterna in Travisa Bickla iz Scorsesejevega kultnega Taksista. Če bi bil slednji seveda filmski kritik. »Samo pomislite na Bicklove dnevniške zapise.« Znano je tudi, da se bo film dogajal v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Kaliforniji.

Tarantino je scenarij sicer že spisal in naj bi trenutno iskal studio, ki mu bo ponudil lukrativno pogodbo, saj si za film želi veliko otvoritev v kinodvoranah. Režiser igralca še ni izbral, v vlogi pa vidi nekoga v srednjih tridesetih, s katerim še ni sodeloval, pri čemer že ima potencialnega kandidata, a dokončne odločitve še ni sprejel. Če bi film res začeli snemati že letos jeseni, nekateri mediji kot časovno okno za izid omenjajo naslednje leto. Številni zaradi časovne umestitve pričakujejo, da se bo slavni režiser v lastnem slogu poklonil filmom sedemdesetih, med drugim akcijski drami Divje maščevanje (1977), ki je eden najljubših Tarantinovih filmov sploh.

Številni se seveda sprašujejo, ali Tarantino z upokojitvijo misli resno. »Na določeni točki se bom ustavil. Režiserji z leti ne postanejo boljši. Ponavadi so najslabši filmi zadnji štirje. Tega nočem, moj opus mi je preveč pomemben, en slab film namreč pokvari tri druge,« je leta 2012 dejal za Playboy. A če bo Filmski kritik res njegov zadnji film, to za 60-letnika ne pomeni konec ustvarjanja. Kot je v preteklosti večkrat poudaril, se namerava v nadaljevanju kariere še bolj posvetiti pisanju – knjig, pa tudi gledaliških iger. V več intervjujih je tako na primer namignil, da bi se lahko filmi, kot so Bilo je nekoč v Hollywoodu, Osovraženih osem in Stekli psi, nekoč znašli na gledaliških odrih. Tarantina zanimajo tudi mali zasloni, še letos bi recimo lahko izšla nenaslovljena osemepizodna serija, o kateri so mediji poročali že lani in naj bi jo podpisal kot scenarist in režiser.