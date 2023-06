Nepreslišano: Aleksander Etkind, ruski zgodovinar in pisatelj

Veliki imperiji vedno doživijo vzpon, nato padec in nazadnje razpad. Tako je bilo z rimskim imperijem ali na primer z Avstro-Ogrsko, in enako bo tudi z Rusko federacijo. Ni več dvoma, ali se bo to res zgodilo, saj je ruski imperij že izgubil velik del svojega ozemlja. Poljska in Finska sta odšli leta 1918, po letu 1991 pa še štirinajst republik. Proces razpadanja tako traja že zelo dolgo. Tudi sedanja Ruska federacija ima veliko različnih republik. Nekatere so močne, denimo Tatarstan, spet druge so umetne tvorbe, kot je Birobidžan. Ne morem reči, kdo bo prvi izstopil, vendar pričakujem, da se bodo stvari začele najprej spreminjati na skrajnih robovih, zlasti na Kavkazu in Daljnem vzhodu.