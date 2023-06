V vrtinah pred morjem našli kurilno olje

V Izoli, kjer je decembra iz rezervoarja tamkajšnjega hotela Delfin izteklo 30.000 litrov kurilnega olja, so minuli četrtek in petek izvedli hidrološke raziskave zemljine. Izvrtali so 11 vrtin in v treh zaznali prisotnost kurilnega olja.