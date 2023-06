Premier je napovedal, da bodo še ta mesec zaključeni pogovori o tem, kako letos občinam kompenzirati konkretne podražitve oziroma stroške. Te je treba najprej ugotoviti, potem pa za njih zagotoviti sredstva. Kot je pojasnil, bo šlo za podoben princip, kot v primeru intervencij, denimo plazov.

Kot je dejal, letos ne bo dviga povprečnine. »Bo pa tekom pogajanj za proračun za prihodnje leto dovolj časa in prostora, da se predstavniki lokalnih oblasti in vlade usedemo ter naslovimo vprašanje povprečnin za prihodnje leto,« je dejal Golob in dodal, da niso ničesar obljubljali. »Imamo pa iskren namen, da najdemo rešitve, s katerimi bomo na koncu vsi zadovoljni, najbolj pa naši ljudje, ki bodo od tega imeli največ,« je poudaril.

Podrobnosti je pojasnila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Glede sofinanciranja vrtcev je povedala, da čakajo konkretne podatke občin, koliko so se jim povečali stroški zaradi dviga plač pomočnic vzgojiteljic. »Ko bomo te podatke prejeli, bomo videli, kako to lahko refundiramo,« je dejala in dodala, da podobno velja tudi za druge stroške.

Nekatere občine prejemajo preveč, druge pa premalo

Pojasnila je, da se danes povprečnina, ki pomeni plačilo z zakonom določenih nalog, izračunava enako za vse občine. Vendar pa ugotavljajo, da nekatere občine verjetno prejmejo preveč, druge pa premalo denarja za naloge, ki jih opravljajo. Zato opravljajo preglede in zbirajo podatke o stroških dela in o storitvah, ki jih posamezne občine izvajajo in druge ne. Nato bodo predlagali način, kako to za letošnje leto kompenzirati.

V prihodnje pa nameravajo najti sistemsko rešitev, da bi občinam pravično pokrivali stroške, ki jim nastajajo. »Predvidevam, da bomo našli soglasje za prenovo formule kot take, kjer bomo ustrezno ponderirali razlike med občinami,« je dejala ministrica. Kot primere je navedla, da nekatere občine nimajo javnih zavodov, nekatere pa imajo izrazito višje število javnih uslužbencev, nekatere imajo denimo malo prebivalcev, a veliko cest za pluženje in čiščenje.

Ob pogovorih o tem, da sistem financiranja občin ni pravičen in ga je treba nadgraditi, so danes veliko govorili tudi o prenovi plačnega sistema, saj ugotavljajo, da so plače funkcionarjev, tudi županov, izrazito prenizke. »Na obeh zadevah se trenutno zelo aktivno dela tako v okviru skupin med državo in občinami kot na obeh straneh posebej,« je zagotovila ministrica.

Zadovoljna je z današnjim sestankom, saj je prepričana, da je dialog ključen pri reševanju izzivov. Prav tako so zadovoljstvo s srečanjem izrazili predsedniki združenj občin in ga opisali kot dobrega ter konstruktivnega.

Kot je izpostavil predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič, so naredili velik korak naprej, zato se v prihodnje veseli boljšega komuniciranja. Strinjali so se, da nič o občinah brez občin, kar pomeni intenziviranje pogovorov, tako da se ne bi več dogajalo, da občine ne bi sodelovale pri pogovorih in bi bile na koncu zgolj postavljene pred dejstvo.

»Verjetno je bilo v zadnjem letu kdaj pa kdaj občutiti, da mogoče nismo na isti barki, ampak se mi zdi da smo tudi z današnjim srečanjem pokazali, da je želja vseh nas tako na lokalni kot na državni ravni, da skušamo ustvarjati dobro, razvojno, napredno Slovenijo. Prav je, da s takšnimi dogodki, s takšno povezanostjo, kot smo je bili deležni danes, ne glede na to, ali smo bili zadovoljni z vsemi odgovori, nadaljujemo in skupaj naslavljamo vse izzive,« je poudaril predsednik Združenja mestnih občin Slovenije Peter Dermol.

Tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je vesel, da se skušajo iskati konstruktivne rešitve da se bodo krili stroški, tam kjer dejansko so. Zaveda se, da se sistemske rešitve ustvarjajo na daljši rok. »Gremo pa v konstruktivno debato in sem optimist,« je poudaril.

Golob je napovedal, da se obetajo premiki tudi na področju razvojnih oziroma kohezijskih sredstev, saj je vlada v letu dni pripravila vse potrebno za začetek njihovega črpanja. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je župane seznanil s tem, da je vlada odpravila vse ovire za začetek črpanja 3,26 milijarde evrov iz nove finančne perspektive. »Uredbo, ki smo jo februarja sprejeli na vladi, smo oplemenitili z veliko poenostavitvami, tako da se bodo ta sredstva hitreje vrnila v občinske proračune,« je zagotovil.