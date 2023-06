V ljubljanski četrti Fužine je bilo nekaj pred 15. uro slišati slišati streljanje. »Dve osebi sta zaradi hudih poškodb s strelnim orožjem umrli,« so sporočili s PU Ljubljana. Po naših informacijah je do streljanja prišlo v baru Sombrero.

Po prvotnih informacijah je storilec pobegnil, a se pojavljajo neuradne informacije, da je ustrelil tudi sebe. Policija te informacije še ne more potrditi.

Policisti so kraj zavarovali in izvajajo prve nujne ukrepe. Obenem prosijo, naj ljudje v bližini upoštevajo njihova navodila in z zadrževanjem na kraju ne ovirajo dela intervencijskih služb.

Več informacij sledi.