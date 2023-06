Predlog zakona pod določenimi pogoji omogoča skrajšanje trpečega umiranja tistim pacientom, ki si tega ob neozdravljivi bolezni, ki vodi v smrt, neomajno želijo, pojasnjujejo v Srebrni niti. »Tri javnomnenjske raziskave v obdobju leta in pol so potrdile večinsko podporo javnosti, ki je neodvisna od spola, starosti, izobrazbe in kraja bivanja ter le malo od politične in svetovnonazorske usmeritve. To potrjuje, da si velika večina ljudi želi smrti brez trpljenja,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Sedanja zakonodaja po oceni Srebrne niti ne ureja situacije ob koncu življenja, ko nekateri ljudje umirajo trpeče in nedostojanstveno, ker jim ne moreta pomagati niti zdravila niti paliativna oskrba. Namen novega zakona tudi ni nadomestiti slabo delujočo paliativno oskrbo, temveč zakon razrešuje avtonomijo odločanja o življenju in smrti pri neozdravljivo bolni osebi. Paliativna oskrba in predlog zakona se tudi sicer ne izključujeta, temveč dopolnjujeta, saj zakon spodbuja razvoj paliativne oskrbe in ni alternativa zanjo, pravijo.

Omejitve za določene skupine

Predlog zakona po pojasnilih Srebrne niti ureja možnost pomoči in dostojanstvenega zaključka življenja za polnoletne, obvezno zavarovane osebe v RS, ki neznosno trpijo in ne morejo upati na izboljšanje svojega zdravstvenega stanja. Zakon takšno možnost izključuje za otroke oziroma osebe mlajše od 18 let, za osebe, ki nimajo fizioloških razlogov trpljenja in za osebe z duševnimi motnjami. Prav tako pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nimajo osebe, ki trpijo zaradi naveličanosti življenja, osebe, ki niso same sposobne odločati o sebi ali sorodniki za svojce.

Po oceni predlagateljev predlagani zakon zagotavlja čvrst družbeni nadzor in najvišjo stopnjo varnosti postopka pred zlorabami ali zmotami. »Zakon določa stroge pogoje, v okviru katerih se odločitev o prostovoljnem končanju življenja sprejme po skrbni preučitvi vseh možnosti še morebitnega paliativnega zdravljenja, predstavljenih možnosti lajšanja trpljenja s paliativno oskrbo in po pogovoru z lečečim ali nadomestnim zdravnikom, neodvisnim zdravnikom, psihiatrom, komisijo ter drugimi strokovnjaki,« pravijo, in dodajajo, da v nobeni državi, ki ima zakonsko urejeno pomoč pri končanju življenja, do sedaj še ni bilo sodno potrjene zlorabe. Po drugi strani naj bi prav pravno neurejene razmere odpirale možnosti za različne zlorabe.

Za evtanazijo naj bi se pri nas lahko odločilo okoli 30 oseb na leto

»Zakon nikomur ničesar ne jemlje. Vse pravice, ki jih imajo pacienti sedaj, ostajajo. Zakon zgolj daje pravico in možnost tistim, ki bi se želeli odločiti za takšno pot, da to storijo na etičen način, dostojanstveno in v skladu s postopkom, ki ga zakon določa. Prav vsem pa zakon daje zavest, da bodo lahko svobodno odločali o svojem koncu, ki bo tak, za kakršnega se bodo sami odločili.« so še zapisali v Srebrni niti.

Po njihovih primerjalnih izračunih naj bi se sicer za takšno izbiro pri nas odločilo okoli 30 oseb na leto.