Stomilijonski paket za upokojence preskromen

Po napovedi premierja Roberta Goloba na odprtju Dnevov medgeneracijskega sožitja je vlada prejšnji teden potrdila 100 milijonov evrov vreden paket štirih ukrepov za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev. Med drugim načrtuje dvig minimalno zajamčene pokojnine na 700 evrov in izplačilo božičnice. A upokojenci s tem niso zadovoljni. Od vlade zahtevajo izredni dvig pokojnin za 3,5 odstotka za vse upokojence in dodatno 1-odstotnega za upokojene do vključno leta 2011.