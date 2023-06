V začetku meseca junija se ob 20. uri začenjajo »Afterwork koncerti«, na katerih bodo med drugim nastopili RoMaChild – Martin Štibernik in Roman Ratej (na ogled video spodaj), Dominik Kozarič, Manca Trampuš iz zasedbe Koala Voice, Regina, Plateau in Regen.

S koncem junija pa se bo začel festival akcijskih filmov, kjer si bodo z začetkom ob 20. uri obiskovalci lahko ogledali številne premiere mednarodnih uspešnic, kot so Hitri in drzni 10, Indiana Jones in artefakt usode, Varuhi galaksije: 3 dejanje in John Wick 4.

Družine se bodo lahko zabavale tudi tik pred začetkom novega šolskega leta, saj bo konec avgusta ob 20. uri na vrsti festival družinskih filmov, kjer se bodo zvrstili Mala morska deklica, Spider-Man: Potovanje skozi Spider svet, Brata Super Mario in drugi.

Nagradni natečaj Repkov za najmlajše

Poletje bo zabavno in nepozabno tudi z nagradnim natečajem Repkov v sodelovanju z raperjem Trkajem, ki bo kmalu objavljen na družbenih omrežjih ALEJE in Trkaja. Nanj se lahko prijavijo otroci stari od 5 do 12 let, ki bodo skupaj z njim sodelovali pri snemanju pesmi iz glasbenega albuma Repki. Nekaj otrok pa je Trkaj že izbral na nastopu, ki se je zgodil v sklopu praznovanj ALEJINEGA tretjega rojstnega dneva.

TORKOVI AFTERWORK KONCERTI – ob 20. uri (ALEJA SKY se zapre ob 22. uri) 6. 6. 2023 – Ana Pupedan 13. 6. 2023 – Roma Child 20. 6. 2023 – Anja Rupel 27. 6. 2023 – Leopold I. 4. 7. 2023 – Tomaž Domicelj 11. 7. 2023 – Regen 18. 7. 2023 – Dominik Kozarič 22. 8. 2023 – Regina 29. 8. 2023 – AKA Noemi 5. 9. 2023 – Freekind 12. 9. 2023 – Plateau 19. 9. 2023 – Koala Voice

FESTIVAL AKCIJSKIH FILMOV med 28. 6. in 1. 7.2023 ob 20. uri Hitri in drzni 10 Indiana Jones in artefakt usode Varuhi galaksije: 3 dejanje John Wick 4