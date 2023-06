Ibrahimoviću, ki zaradi poškodbe ni igral, so navijači že pred prvim sodnikovim žvižgom namenili posebno koreografijo z napisom Godbye in si s tem privoščili besedno igro iz angleškega slovesa goodbye, poročajo agencije. "Ibrahimović, Ibrahimović!" pa je odmevalo na tribunah.

Odzval se je tudi kultni švedski zvezdnik in si pritisnil obe dlani na srce, nato pa iz rok oblikoval srce in se usmeril proti tribunam. »Do konca življenja bom ostal 'milanista',« je še dejal nogometaš.

Še prejšnji teden so v Italiji krožile govorice, da Ibrahimović odhaja k drugemu italijanskemu prvoligašu Monzi. Tudi Skandinavec teh govoric ni zavrnil, a je vse to utišal v nedeljo zvečer: »To je bil moj zadnji dan v vlogi poklicnega nogometaša. Imel sem druge ponudbe, a odločil sem se, da v ponedeljek odprem novo poglavje v življenju.«

»S tega stadiona bom odnesel ogromno spominov in čustev. Tukaj sem bil srečen od prvega dne. Rad bi se zahvalil tudi družini in vsem bližnjim za vse potrpljenje, rad pa bi se zahvali tudi svoji drugi družini - soigralcem, trenerju in vodstvu kluba za odgovornost in priložnost, ki ste mi jo dali. Pričakali ste me razširjenih rok. Poslavljam se od nogometa, ne pa tudi od vas,« je ob slovesu med drugim dejal nogometaš.

Očitno je res čas za slovo. V letošnji sezoni so se pri Ibrahimoviću vrstile poškodbe. Zaigral je le na štirih tekmah, trikrat je vstopil kot menjava, enkrat je zabil žogo v nasprotna vrata. Po lanskem premoru zaradi operacije kolena je imel letos najprej težav s stegensko mišico, kasneje pa z mečno.

A v Milanu ostaja njegov pečat nepozaben, nenazadnje je bil soodgovoren za vzpon kluba in tudi lanski naslov prvaka. Tudi letos so Milančani lahko zadovoljni. Za Napolijem, rimskim Laziom in mestnim tekmecem Interjem so zasedli četrto mesto in si s tem priigrali nastop v ligi prvakov.

Ibrahimović je bil član milanskega kluba dvakrat. Prvič med letoma 2010 in 2012, nato se je vrnil leta 2020 in obakrat se je veselil naslova prvaka. Skupaj je za klub odigral 163 tekem in dosegel 93 golov. Nogometno pot je začel v domačem Malmöju, kasneje pa igral za Ajax, Inter, Barcelono, PSG, Manchester United in La Galaxy.

Naslove je osvajal tudi z drugimi klubi. Z Ajaxom je bil dvakrat državni in enkrat pokalni prvak, trikrat je bil italijanski prvak z Interjem, z Barcelono je osvojil naslov leta 2010, s francoskim PSG je osvojil štiri naslove. Kar petkrat je bil v različnih ligah tudi najboljši strelec sezone.

Za reprezentanco Švedske je na 122 tekmah dosegel 62 golov, s čimer je najboljši strelec te države vseh časov.