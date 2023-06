Košarkarji Miami Heat so na drugi tekmi velikega finala severnoameriške lige NBA proti Denver Nuggets zaostajali že za 15 točk, vendar po preobratu v gosteh zmagali s 111:108. S tem so po uvodnem porazu razmerje v boju na štiri zmage izenačili na 1:1. (Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con)