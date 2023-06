Najboljša slovenska športna plezalka Janja Garnbret je minuli konec tedna v Pragi po poškodbi uprizorila skoraj sanjski povratek v tekmovalno areno. Potem ko si je v pripravah na letošnje leto zlomila palec na desni nogi in izpustila vse tekme svetovnega pokala, se je Slovenjgradčanka vrnila na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju na Češkem, kjer je tako v kvalifikacijah kot polfinalu edina preplezala vse smeri do vrha. V finalu je Janja Garnbret osvojila tri vrhove in eno cono, enak dosežek pa je imela tudi Francozinja Oriane Bertone, ki pa je potrebovala manj poskusov ter se veselila prve zmage svetovnega pokala. Tudi tretja je bila Francozinja, in sicer Flavy Cohaut. Zanimivo je, da se je 18-letna Oriane Bertone kot zadnja (šesta) uvrstila v finale, v katerem je pokazala svoje najboljše plezanje doslej.

Trije slovenski športni plezalci so svoj nastop zaključili v polfinalu. Najboljša med njimi je bila Julija Kruder, ki je zasedla deseto mesto, Katja Debevec je bila enajsta, Jernej Kruder pa 18. »S svojim nastopom sem kar zadovoljna. V polfinalu mi je na drugem balvanu zmanjkalo nekaj sreče, saj sem padla tik pod vrhom,« je svoj nastop ocenila Julija Kruder, Katja Debevec pa je po včerajšnjem nastopu povedala: »Imam mešane občutke, predvsem zaradi drugega balvana, ki mi je na papirju ustrezal, česar nisem izkoristila. Enajsto mesto ni slabo. Čaka me počitek, saj me konec tedna čaka že nova tekma.« »S svojim nastopom sem zadovoljen predvsem v kvalifikacijah. Bolečine v rami so mi preprečile boljši rezultat v polfinalu. Žal, saj so mi balvani ustrezali in bi bil lahko na njih uspešnejši. Pomembno je, da čim prej odpravim bolečine ter se skoncentriram na naslednje preizkušnje,« je zaključil Jernej Kruder.

V moški konkurenci je bil najboljši Južnokorec Dohjun Lee, na drugo mesto pa se je na veselje številnih domačih ljubiteljev športnega plezanja, ki so prišli na sploh prvo tekmo svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Pragi, uvrstil domači junak športnega in naravnega plezanja Adam Ondra. Tretji je bil Francoz Mejdi Schalck. Naslednja tekma svetovnega pokala bo ta konec tedna Bressanoneju v Italiji, ki jo bo Janja Garnbret izpustila, tekmovala pa bo spet med 14. in 18. junijem, ko bo Innsbruck gostil svetovni pokal v balvanih in prvič v tej sezoni tudi v težavnosti.