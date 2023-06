Mark Cavendish zase pravi, da se je rodil na kolesu in bo kolo vedno imelo prostor v njegovem življenju. Sprva se je na otoku Man, od koder prihaja, naokoli vozil s kolesom BMX, nato pa je začel dirkati na velodromu. Na znamenitem ovalu se lahko pohvali s tremi naslovi svetovnega prvaka in olimpijskim srebrom leta 2016. Sočasno z dirkanjem na velodromu je spisal tudi eno najuspešnejših zgodb v cestnem kolesarstvu, kjer je profesionalec postal leta 2005 in že v uvodni sezoni nase opozoril z neverjetnimi 11 zmagami.

Raketa z otoka Man oziroma preprosto Cav, kot sta vzdevka kolesarja, je do vseh svojih zmag prišel na izjemen način. Tudi pri 38 letih ima še vedno najhitrejši pospešek v karavani. Ko Cav stopi na pedale, ga ne more ujeti nihče, pri tem pa ga krasi še izjemna spretnost na kolesu, ko se zna prebiti skozi najmanjše luknje v gosti glavnini. Ravno s tveganimi vožnjami si je v karieri pridobil tudi veliko »sovražnikov«, ki niso odobravali njegove taktike. Vseeno ni bilo kolesarja, ki mu ob naznanitvi njegove upokojitve ne bi privoščil etapne zmage v Rimu zadnji dan Gira.

Kar si Cavendish zada, to tudi izpelje

Prav na dirki po Italiji leta 2008 se je začela njegova zbirka etapnih zmag na tritedenskih dirkah, ki jih je do danes zbral že 54. Od tedaj je sedemkrat nastopil na Giru in vselej končal tudi z etapno zmago. Izjemen izkupiček je nadaljeval tudi letos, ko je do izjemno čustvenega slavja prišel zadnji dan dirke, ko je v svojem slogu slavil v večnem mestu. V svoji karieri je nastopil že na 22 tritedenskih dirkah in kar devetkrat jih je zaključil predčasno. Večinoma zaradi prezahtevnih vzponov, ki najboljšemu sprinterju niso pisani na kožo. Ob njegovem zadnjem nastopu na Giru odstop zanj ni bila možnost, čeprav je zato moral premagati tudi brutalni vzpon na Višarje. Ko je prišel na vrh izjemno zahtevnega vzpona, je z nasmehom pozdravil slovenske navijače, v cilju pa je bil povsem izmučen in nas je novinarje odgnal le z mrkim pogledom, ki je dal jasno vedeti, da naj ga pustimo na miru. Svoji ekipi je v angleščini izustil le: »To je bilo brutalno, najtežji vzpon v karieri.« Nato se je odpravil v dolino in misli usmeril na ciljni sprint v Rimu.

Kot velik zvezdnik kolesarstva je v odločilnih trenutkih dobil tudi pomoč kolesarjev drugih ekip, odločilno prednost pred tekmeci mu je pripravil celo Geraint Thomas, ki je prejšnji dan na Višarjah izgubil rožnato majico v boju s Primožem Rogličem. Mark Cavendish je nato še zadnjič na Giru z vso močjo stopil na pedale in slavil 17. zmago na dirki po Italiji. »Izjemen zaključek. Tukaj, na dirki po Italiji, se je zame vse začelo in sedaj se je končalo na najlepši možen način,« ni mogel skrivati čustev, ko je prejemal čestitke prav vseh kolesarjev, ki so prispeli na cilj 106. italijanske pentlje.

Še en zmenek z Merckxom

Njegova zadnja etapna zmaga je povsem spominjala na dogajanje v njegovi karieri v zadnjih letih. Leta 2018 je zbolel za infekcijsko mononukleozo in herpesnim virusom, zaradi česar je zapadel v depresijo. Obetal se je konec kariere, svojeglavi Cavendish pa ni želel obupati. Denar za svojo pogodbo v sezoni 2021 je pri sponzorjih zbral kar sam in nato na dirki po Franciji istega leta s štirimi etapnimi zmagami dokazal, da še zdaleč ni za v pokoj. Njegov števec etapnih zmag na Touru se je za zdaj ustavil pri številki 34, kar je izenačen rekord s slovitim Belgijcem Eddyjem Merckxom. Čeprav se Cav s slovitim kolesarjem ne želi primerjati, ima priložnost, da v tem statističnem pogledu postane boljši od kolesarke legende. Preden Britanec kolo postavi v kot, ga čaka še njegov 14. nastop na dirki po Franciji. Na njej bo vse svoje moči usmeril v to, da še enkrat ciljno črto prečka prvi in postavi nov rekord. Kar pa slovitemu Marku Cavendishu zagotovo ne bo uspelo, je to, da ne bo slavil zmage v Sloveniji, čeprav je na dirki po Sloveniji nastopil štirikrat. Višje od drugega mesta ni zmogel nikoli.