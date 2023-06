Čeprav za košarkarji Heliosa ni najlažja sezona, se moštvo trenerja Dejana Jakare ne predaja. Po odličnih rezultatih so Domžalčani v finalu 2. lige ABA pred domačimi navijači nesrečno klonili proti Krki. Kljub silnemu razočaranju so dvignili glave in zbrali moči, da so v dodatnih kvalifikacijah za ligo ABA nudili dober odpor Borcu, ki se je moral za obstanek v jadranski eliti močno potruditi. Po visokem porazu na odločilni tretji tekmi v Čačku je bilo razočaranje pri kapetanu Blažu Mahkovicu in soigralcih znova veliko, a so se pobrali še drugič. V polfinalu državnega prvenstva so se oddolžili Krki za poraz v finalu 2. lige ABA, v finalu pa bijejo hrabro bitko s Cedevito Olimpijo. Potem ko so po nekaj lastnih napakah klonili na prvi tekmi, na drugi priložnosti niso izpustili iz rok in pripravili veliko presenečenje, ki jim vliva samozavest pred nadaljevanjem. Tretja tekma finala bo v četrtek v Domžalah.

Ključni trenutek druge finalne tekme se je zgodil v 17. minuti, ko je Olimpijin Yogi Ferrell zaradi očitnega udarca po roki Tiborja Mirtiča prejel nešportno osebno napako, po izmenjavi besed pa sta oba prejela še tehnični napaki. Morda je bila odločitev sodniške trojice nekoliko prehitra, saj ni prišlo do telesnega stika med igralcema, za Američana pa je to pomenilo, da je bil izključen. Njegova zamenjava Matic Rebec je sicer odigral dobro, a je Ferrell predvsem v zaključkih tekem igralec, ki pri Olimpiji sprejema ključne odločitve. Zmaji so na koncu padli ravno v končnici. Po polaganju in trojki Marka Jeremića, ki je bil s 25 točkami daleč najboljši posameznik gostiteljev, so povedli za štiri, a se je Helios vrnil, 20 sekund pred koncem pa je Niko Bačvić ob napaki Amarja Alibegovića v obrambi zadel ključno trojko za plus ena. Olimpija je še imela napad za zmago, a je Alen Omić izgubil žogo.

»Moramo biti iskreni in priznati, da nam je na roko šla izključitev Ferrella. Vem tudi, da Olimpiji ni lahko, ker jo čaka tekma s Partizanom in morajo preklapljati v glavah. A moramo gledati le nase. Zdaj nas čaka nekoliko daljši premor, v katerem bomo znova poskušali pripraviti kakšno taktično presenečenje. To, kar smo dodali v Stožicah, nam je odlično služilo,« je izpostavil trener Heliosa Dejan Jakara, ki na klopi domžalskega kluba odlično deluje že peto sezono. S ključno trojko je bil junak zmage Heliosa Niko Bačvič, ki je že na prvi tekmi povzročal kar nekaj preglavic Olimpiji. 25-letni organizator igre je še pred tremi sezonami igral za drugoligaša Sežano, nato dve sezoni pri Iliriji, pred letošnjo pa je prestopil v Helios. »Že celotno sezono igra zelo dobro. Ko je tako, je to zasluga trdega dela na in ob igrišču. Nihče ne more napredovati z ležanjem na kavču in zgolj prihajanjem na treninge. Naredil je ogromen preskok v svoji igri, a v to smo verjeli od samega začetka, saj ga v nasprotnem primeru ne bi pripeljali,« je Bačvića pohvalil Jakara. Olimpijin trener Miro Alilović je s prstom pokazal na slabo obrambo. »Nismo igrali moštveno v obrambi. V tem finalu se nam preveč dogaja, da se igralci pogovarjajo o napadu. Ne. Obramba in skok sta ključna, to ves čas poudarjam.«

Olimpija v Hramu športnih junakov Prvič v zgodovini je Društvo športnih novinarjev Slovenije v Hram slovenskih športnih junakov sprejelo ekipo oziroma moštvo. V sodelovanju s košarkarskim klubom Cedevita Olimpija je pred drugo finalno tekmo državnega prvenstva v dvorani Stožice med športne legende sprejelo tri generacije ljubljanskega kluba, ki je šestkrat postal prvak Jugoslavije in leta 1994 osvojil evropski pokal. Ob tem je klub leta 1997 na zaključnem turnirju evrolige v Rimu osvojil tretje mesto. Olimpija je bila dolga desetletja temelj slovenske košarke in pozneje jedro reprezentance, tudi zdaj so v njej nekateri člani državne zasedbe.