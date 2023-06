Vozili so vlaki!

Minuli konec tedna so Slovenske železnice objavile obvestilo, da bo v soboto in nedeljo ne relaciji Ljubljana–Logatec vozil vlak! Šlo je za nadomestek nadomestnega prevoza, saj sicer med Ljubljano in Logatcem zaradi nadgradnje železniške proge vozi avtobus. Potnikom so se za nevšečnosti opravičili in jih prosili za razumevanje.