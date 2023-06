Skoraj 55 let po prvem umoru od najmanj petih uradno še vedno ni znano, kdo se skriva za vzdevkom enega »najslavnejših« ameriških serijskih morilcev, Zodiakom. Policija, zadnja desetletja predvsem enote za nerešene primere, je pod drobnogled vzela na tisoče osumljencev, a ji ni uspelo dokazati, da bi prav kdo od njih dolga leta ustrahoval prebivalce severne Kalifornije. Uganko naj bi sedaj rešila skupina okoli 40 neprofesionalnih navdušencev nad razkrivanjem krvavih skrivnosti z novinarjem Thomasom Colbertom na čelu. Ta že več let vztraja, da je neznance na območju Sanfranciškega zaliva z noži in pištolami pobijal zdaj že pokojni veteran ameriških zračnih sil, kasneje pa pleskar Gary Francis Pope. Colbert pravi, da je za svojo tezo končno dobil tudi neuradno potrditev FBI. Po informacijah neimenovanega vira iz ameriškega zveznega preiskovalnega urada je prav Pope trenutno edini »uradni« osumljenec, z umori pa naj bi ga povezali s pomočjo analize njegovega delnega DNK.

»Na seznamu osumljencev je že vse od leta 2016, a se v primer očitno niso dovolj poglobili,« so prepričani kriminalisti brez značke. Imajo dokaze, ki Popa povezujejo z vsemi petimi uradno priznanimi umori Zodiaka. V pismih policiji se je sam sicer bahal, da je umoril kar 37 ljudi, dejansko število žrtev pa naj bi se gibalo nekje med 20 in 30. Med dokazi so tudi pištole in naboji, ki jih je Pope še pred smrtjo razdelil svojim najljubšim sosedom in prijateljem, ti pa naj bi skrbno pazili nanje. »Poslal sem jih na analizo v več različnih laboratorijev. Moj vir iz FBI pravi, da se naboji ujemajo,« je navedel Colbert. Pope naj bi najmanj trem ljudem tudi priznal, da je prav on zloglasni serijski morilec. Skupina sedaj zahteva preiskavo vodenja primerov tako na lokalni kot na zvezni ravni. »Vsi smo se izneverili družinam žrtev, zlasti tistim sorodnikom, ki so še živi,« je bil oster Colbert in nakazal, da je šlo celo za nesmiselno prikrivanje pomembnih informacij. Vztraja, da so v FBI že dolgo imeli obremenjujoče dokaze zoper Popa, a niso ukrepali. V uradu so se odzvali, da primer še ni zaključen, kar pomeni, da morilca še niso ujeli.

Noži, pištole in šifre

Zodiaka lovijo že vse od prvega umora leta 1968, v letu dni so sledili še najmanj štirje, vsi v Sanfranciškem zalivu. Žrtev je bilo zagotovo mnogo več. Njegova tarča so bili mladi pari, dva moška sta njegov napad preživela. Kakšen motiv je imel neznani morilec, policija nikoli ni ugotovila, saj naj bi žrtve izbiral po naključju, zato med njimi ni bilo povezav. Oborožen z noži in pištolami jih je najprej zalezoval, enega od napadov naj bi izvedel oblečen v rablja. »Slavo« si je zloglasni serijski morilec v veliki meri pridobil ravno zato, ker ga nikoli niso dobili, pa tudi zaradi uživanja v igri mačke z mišjo oziroma v tem primeru s policijo. Svoja prva pisma je medijem poslal leta 1969, bila so polna zbadljivk in posmeha, ker ga nesposobneži niso mogli ujeti. Prilagal je kriptograme, vsaj eden od njih pa naj bi razkril njegovo identiteto. Besedilu je nekoč priložil še košček krvavega oblačila svoje domnevno zadnje žrtve. S pismi je zastraševal ljudi in provociral policijo. »Uživam v ubijanju, saj je tako zelo zabavno,« pravi prva koda, ki sta jo v preteklosti razrešila neki učitelj iz San Francisca in njegova žena. Pozornost mu je izjemno godila, časopisom pa je večkrat zagrozil, da bo moril naprej, če njegovih pisem ne bodo objavljali. Zadnje pismo je medijem poslal leta 1974. Leta 2020 je trem strokovnjakom, računalničarju, programerju in matematiku, uspelo dešifrirati še eno od njegovih skrivnostnih sporočil. »Upam, da se zelo zabavate, ko me skušate ujeti. Ni me strah plinske celice, saj bom tako le še prej prispel v raj. Imam dovolj sužnjev, ki se mi klanjajo, medtem ko vsi drugi nimajo ničesar in jih je zato strah smrti. Ne bojim se, ker vem, da bo moje novo življenje v paradižu smrti lažje.« Z razvozlanim sporočilom si pri iskanju identitete zloglasnega morilca sicer niso mogli pomagati, so pa postali junaki med neprofesionalnimi detektivi.

Poleg Teda Bundyja, Johna Wayna Gacyja, Jeffreyja Dahmerja in peščice drugih je Zodiak eden najbolj znanih serijskih morilcev v zgodovini črne kronike. Fasciniranost nad njim je privedla do številnih knjig pa tudi filmov in serij o njem. V skoraj 55 letih lova nanj je policija kot osumljence obravnavala več kot 2500 ljudi, zadnja leta osumljence izločajo na osnovi primerjave DNK, ki so ga dobili z ene od znamk. Če ni moril omenjeni Pope, je sicer prav možno, da je zloglasni serijski morilec še danes živ.