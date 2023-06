Park za domžalsko občino je v soboto gostil Slamnikarski sejem, katerega posebnost je zadnja leta modna revija z ročno izdelanimi slamniki lokalne rokodelke in oblikovalke slamnikov Ane Cajhen, ki je tudi letos prevzela vlogo koordinatorke revije. »Vsako leto revijo nadgradimo, letos sem z njo želela predstaviti več zgodb. Zelo pomembna je prav lokalna zgodba, saj sem k sodelovanju povabila lokalno unikatno trajnostno modno znamko Lup.jeans in socialno podjetje Odbita Babita,« je povedala Cajhnova in dodala, da je treba podpirati dobre lokalne zgodbe. »Pri oblikovanju slamnikov tudi tokrat nisem šla v ekstreme. Vsi so dostopni in nosljivi, saj jih je mogoče kombinirati z vsako obleko in za vsako priložnost,« je povedala slamnikarica.

Kolekcija iz recikliranega materiala

Ob bučnem pozdravu publike, ki je dogodek spremljala v parku, so revijo odprle mlade manekenke, oblečene v kreacije​ iz džinsa znamke Lup.jeans, za katero stojita Alenka Žnidaršič in Vesna Goršek. Krila, hlače, obleke in torbice – vse reciklirano in izdelano iz odsluženih kavbojk – so dopolnile bele srajce, tunike in obleke znamke Odbita Babita. »Linija, ki jo nosijo dekleta, je narejena iz blaga, ki je za odpis, oziroma blaga preteklih kolekcij, ki ga je premalo za celotne kolekcije. Tega odkupimo in iz njega ustvarjamo odbite in posebne kose v zelo omejeni seriji,« je povedala oblikovalka Elvira Rošić Ključanin in dodala, da ne gre za enostavne kroje. »Tudi tokrat sem izhajala iz modrine morja. Zato so na nekaterih srajcah volančki, ki spominjajo na valovanje morja. Sem kreativen človek,« je povedala Rošić-Ključaninova, soustanoviteljica društva Verjamem vate.

V drugem izhodu se je predstavil samostojni visokošolski zavod fakulteta za dizajn, ustanovljen leta 2005. Revijo svojih študentov drugega in tretjega letnika si je prišla ogledat tudi dekanja Nada R. Matičič. Študentje so se pod mentorstvom Metoda Črešnarja in Mateje Benedetti predstavili s kreacijami, ki so tudi rezultat zaključnega letnika študija. Čeprav so na prvi pogled kreacije delovale izredno sofisticirano, je slamnik na glavi manekenke omehčal linije, dodal pridih nežnosti, ponekod tudi ekstravagantnosti. Med najbolj opaznimi je bil zagotovo slamnik z ogromnimi krajci, ki ga je nosila manekenka Prisha Justinek Alfirev ​in je odlično dopolnil kreacijo študentke oblikovanja Gaje Zadravec.

Na revijo sta se pripeljala z Vilijem

Že pred začetkom modne revije je veliko pozornosti zbudil kombi Vili. Ta je glavna zvezda projekta Vili Van Style, ki ga vodi oblikovalka Julia Kaja Hrovat s pomočjo Neže Kos (organizatorke kulturnih prireditev) in oblikovalca Davida Bacalija. Pilotni projekt je prvi svoje vrste v Sloveniji in je zaživel leta 2021 s pomočjo Centra za kreativnost v sklopu partnerske mreže KKS (kulturno-kreativni sektor). Gre za prvo mobilno butično trgovino v Sloveniji. Tokrat je kombi služil kot trgovinica in predstavitev letošnje poletne kolekcije obeh oblikovalcev. Oba sta tudi sodelovala na tokratni modni reviji, sicer vsak s svojo zgodbo, povezala pa ju je oblikovalka torbic Barbara Izda s svojo znamko Bubalina Design studio, ki smo jo pred časom že predstavili na naših časopisnih straneh.

»V Domžalah se tokrat predstavljam s srajčno obleko, za katero trdim, da je ultimativna kraljica poletja. Pripravil sem barvne klone, pet različnih srajčnih oblek, potiskane s tehniko sitotiska. Motiv, ki je na njih, simbolizira iniciativnost, ki je še kako pomembna v pokoronskem času, ko se moramo zavedati samega sebe in svoje moči,« je povedal Bacali in svetoval, da se lahko srajčna obleka nosi kot majica na hlače, če so gumbi odprti, pa jo nosimo kot poletni plašč. »Najboljši del srajčne obleke je material, ki je pisan na kožo ljudem, ki neradi likajo. Material se ne mečka. Opereš ga na 30 stopinj Celzija, posušiš in oblečeš,« je povedal in dodal: »Idealna obleka za potovanje.«

Novo poletno kolekcijo je na modni reviji predstavila tudi Julia Kaja Hrovat, ki se ves čas vrti okoli slovenske identitete. Z oblačili nagovarja izredno zanimivo in bogato slovensko kulturno dediščino; med drugim črpa iz arhivskih člankov in iz arhiva nepozabljenih, tudi pravljičnih legend. »Tokratna kolekcija pripoveduje ljudsko pravljico o kačji kraljici in krivopetnicah, mitoloških bitjih, ki živijo v Trenti. Vsa bitja so prijazna do ljudi in narave, zato kolekcija nosi sporočilo, ki je še kako primerno za današnji čas. Pravljice so tudi zapisane na obleki,« je Julia Kaja Hrovat na kratko opisala kolekcijo.

Tokratna posebnost modne revije je bilo druženje z vsemi oblikovalci na travniku pod japonskimi češnjami, kjer je bilo mogoče tudi kupiti izbrane kose ali v sproščenem vzdušju le poklepetati z oblikovalci. Zagotovo pa je bil sejem enkratna priložnost tudi za nakup pravega slamnika. In namig, kako ga nositi? »Pomembno je, da se dobro počutiš, ko si slamnik povezneš na glavo,« je druženje na sejmu zaključila Ana Cajhen.