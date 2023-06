Slovenski kajakaši in kanuisti na tekmah svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v nemškem Augsburgu niso razočarali, a hkrati ne morejo biti niti pretirano zadovoljni, saj niso osvojili nobenih stopničk. Po koncu so nemudoma odpotovali v Prago, kjer jih med četrtkom in nedeljo čaka druga tekma za svetovni pokal, nato pa se karavana seli v Ljubljano, ki bo najboljše slalomiste sveta gostila med 15. in 18. junijem.

»Polfinale se mi je lepo izšel, sicer s kazenskimi pribitki. V finalu pa je bila precej zahtevna proga. Nekaj kombinacij je bilo takšnih, da jih je bilo težko odpeljati. Ni se mi povsem izšlo. Delal sem napake in na koncu je rezultat temu primeren. Škoda, da nisem odpeljal boljše, ampak zdaj ne morem spremeniti ničesar. Lahko le usmerim misli proti naslednjemu svetovnemu pokalu, ki nas čaka v Pragi. Tam bom poskušal doseči višjo uvrstitev,« je po sobotnem nastopu povedal kanuist Benjamin Savšek, ki je na koncu zasedel sedmo mesto. Tako zanj kot za Luko Božiča, ki je bil deveti, je bila usodna kombinacija vrat 8 in 9. V moški konkurenci je zmagal nemški slalomist Sideris Tasiadis. Ta je na domači progi Slovaka Mateja Benuša prehitel za tri sekunde. Na tretje mesto se je uvrstil Čeh Jiri Prskavec. V ženski konkurenci se med finalistke ni uspelo prebiti Evi Alini Hočevar. Zmanjkalo ji je 34 stotink sekunde. Na koncu je pristala na enajstem mestu, 20. je bila Alja Kozorog. Zmage se je veselila Avstralka Jessica Fox, najboljša slalomistka vseh časov. Tekmice je ugnala za kar šest sekund in pol. Druga je bila Francozinja Angele Hug, tretja pa Nemka Elena Lilik.

Nedelja je bila v Augsburgu namenjena kajakaškemu krosu, najmlajši divjevodaški disciplini, ki bo prihodnje leto prvič del olimpijskega sporeda. V četrtfinalu sta obstala Eva Terčelj (12.) in Vid Kuder Marušič (13.). »Zelo je šlo na tesno. Disciplina krosa je res nepredvidljiva. Skozi celotno progo sem se poskušala preriniti v ospredje, na koncu mi je skoraj uspelo. Izkoristiti moraš vsak trenutek in se boriti do konca. V osmini finala sem imela morda celo najslabšo startno pozicijo in sem napadala iz ozadja. Na odločitve ostalih tekmovalk ne moreš vplivati in jih predvideti, v tistem trenutku se je zame najbolje razpletlo, saj sem znala izkoristiti priložnost. V vsakem krogu se moraš pripraviti na novo in poskušati sprejemati čim boljše odločitve,« je povedala Eva Terčelj. V prvi fazi tekem na izpadanje je veslala še Ajda Novak, a tam tudi obstala. V finalu se je zmage veselila Italijanka Stefanie Horn, druga je bila Brazilka Ana Satila, tretja pa predstavnica Andore Monica Doria Vilarrubla.

»V četrtfinalu smo bili vsi štirje zelo skupaj. Dva sva se odločila za desni protitok, dva sta šla v levega. Več sem tvegal, poskušal sem iti višjo linijo, a sem bojo slabo odbil okoli glave. Šla je po napačni strani glave, tako da nisem imel možnosti karkoli rešiti. Želel sem si več. Po vsakem koraku, ki ga narediš, imaš cilj, da prideš v naslednji krog. Upam, da bo šlo naprej še boljše,« pa je po 13. mestu ocenil Vid Kuder Marušič. Tine Kancler je obstal v kvalifikacijah. V finalu tekem na izpadanje je bil najboljši Francoz Benjamin Renia, drugi je bil Švicar Martin Dougoud, tretji pa Britanec Joseph Clarke.