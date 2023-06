Ena zadnjih igralkinih objav na instagramu, kjer jo vidimo v Cannesu na uradni premieri filma Pot-au-Feu, je zbudila veliko občudovanja, a tudi komentarjev in povabil, naj napiše, kaj vse je spremenila. Kate z odgovorom ni oklevala – napisala je, kaj je do sedaj naredila, česa še ni in kaj bi rada preizkusila na področju estetskih posegov. Na direktno vprašanje »Koliko operacij do zdaj?« je kljubovalno odgovorila: »Še nobene. Oh, počakaj, slepič.«