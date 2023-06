Nepreslišano: Marko Crnkovič, kolumnist

Trditi, da je Anže Logar samo zakamufliran in zavajajoč podaljšek Janše, zveni prepričljivo, ni pa nujno res. Res je samo to, da prihaja iz Janševega gnezda, kar pa ne dokazuje ničesar. Dejstvo je namreč, da je Logar v primerjavi z Janšo neskončno bolj normalen in bistveno manj diskreditiran. Dejstvo je tudi, da so normalni tudi tisti, ki so se Logarju pridružili pri ustanovitvi Platforme. Dejstvo pa je tudi, da je sesuvanje Janše zahtevana družbena legitimacija za kakršnokoli politično ali celo sploh javno ali javnomnenjsko udejstvovanje. Jaz sam Janšo sicer rad sesuvam, ne pričakujem pa od vsakogar, da bo to počel z enako vehemenco ali sploh.