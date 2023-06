Ena od tem vseh vlad v samostojni Sloveniji so pokojnine. Tam po letu 1991 se je začelo in problemu ni videti konca. Pa je vse prav enostavno. Matematično gledano moraš, preden začneš reševati problem, proučiti, v čem problem sploh je. Luka Mesec, minister za delo in koordinator Levice, se je v zapisu Mladine spraševal, ali morda potrebujemo drugačne prispevke za pravičnejši pokojninski sistem. Kakorkoli, gre v osnovi za zgrešen pristop k reševanju problema. Kaj so pravičnejše pokojnine? So to za vse enake pokojnine, ker imamo menda vsi enake želodce?

Ne – srž problema niso pokojnine, temveč plače. Ko bodo plače dostojne, bodo dostojne tudi pokojnine. Ko bodo plače dostojne, ne bo več problema s pomanjkanjem kadrov: natakarjev, medicinskih sester, kuharjev, trgovk, šoferjev ... Ko bodo delodajalci odvajali sredstva za pokojnine, ne bo pokojninska blagajna prazna. Ko ne bo več prekarnih delavcev, ne bo ljudi z negotovo beraško starostjo brez pokojnine. Ko pokojninska blagajna ne bo več univerzalna vreča, iz katere jemljejo za vse, kar v danem trenutku odločevalcem pade na pamet, bo v njej dovolj denarja za njen osnovni namen.

In končno se je treba zavedati, da pokojnine niso socialna kategorija. So različne, glede na naš osebni prispevek zanje. Naša hranilna knjižica, v katero smo naložili. Ni in ni konca mešanju jabolk in hrušk. Pokojnina je eno, socialna pomoč drugo. Ko pokojnina, ki je rezultat dela in prispevkov, ni dostojna in je upokojenec z njo revež na pragu preživetja, je v sistemu nekaj hudo narobe. In tega problema se nikakor ne sme reševati z uravnilovko prejemnikov pokojnine, temveč je dolžnost države, da s socialno pomočjo odpravi sramoto in se potrudi, da do tega ne pride.

Zagotovo so »pravične« pokojnine blagozvočna obljuba politike Levice in njenega ministra in z njo, kot vidimo, populistično nadvse uspešno triumfira Janšev glasnik Pavle Rupar. Če ta vlada misli pošteno reševati problem pokojnin, kar od nje seveda pričakujemo, potem se mora zavedati, da so osnovni problem plače, nebrzdan, amoralen pohlep delodajalcev. In enkrat za vselej je treba vedeti, da pokojnine niso socialna kategorija.

Mogoče pa bodo le uspeli pristopiti k reševanju problema s pravega konca. Čas je že in to pričakujemo od vladajočih.

Mira Kofler, Škofja Loka