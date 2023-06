Svoboda, končno!

Koordinacija zdravniških organizacij je v četrtek javnosti predstavila usklajene predloge rešitev in sprememb za izboljšanje zdravstvenega sistema. Na seznamu je bila tudi uvedba »zdravnika kot neodvisnega ponudnika zdravstvenih storitev«. Boleče je bilo poslušati vrhuško zdravniških združenj, ko je skušala odgovoriti na vprašanje, kaj bi s to novostjo pridobili pacienti in pacientke.