Naš sogovornik se je, potem ko so mu v bližnjem zdravstvenem domu dejali, da je cesta, ki vodi do prestolnice, za reševalno vozilo neprevozna in se pot na nujni vožnji lahko podaljša tudi za 20 minut, odločil, da se s težavo obrne na občino Škofljica, vendar od nje ni prejel odgovorov.

O težavah z ureditvijo ceste smo v Dnevniku poročali že leta 2016. Tedaj so na občini dejali, da nimajo dovolj sredstev, da bi lahko odkupili tistih 800 metrov ceste, ki ni v njihovi lasti. Po grobih ocenah naj bi obnova in ureditev ceste brez postavitve javne razsvetljave občino Škofljica stali okrog sto petdeset tisoč evrov. Krajani so takrat predlagali, da bi sredstva za obnovo ceste zbrali kar sami, a jim po izračunih občine ne bi uspelo zbrati več kot 20.000 evrov, kar pa je le nekaj več kot 10 odstotkov predvidene cene.

Krajani so se nato leta 2018 ponovno obrnili na Dnevnik. Bralec je takrat dejal, da se kljub obljubam občine nikoli ne zgodi nič. »Že 30 let se ukvarjajo z istim problemom. Zakaj se toliko časa nič ne premakne?« je dejal in se ob tem vprašal, zakaj ima občina Škofljica vedno denar za razne projekte, za cesto, ob kateri je sicer le osem hišnih številk, pa ne. Takratni direktor občinske uprave Marko Podvršnik je za Dnevnik povedal, da je v občini Škofljica veliko projektov, ki so za občino pomembnejši od makadamske ceste v naselju Brezovec. Občina se je takrat posvetila predvsem urejanju infrastrukture, ki je pomembna za mlajše prebivalce, sredstva pa so namenili gradnji osemoddelčenga vrtca za 160 otrok in podružnične šole s telovadnico na Lavrici.

Želeli so tudi kanalizacijo

Krajani so si pred približno petimi leti želeli, da bi občina poskrbela tudi za ureditev kanalizacije, ponovno presojo o smiselnosti gradnje kanalizacije za skupine hiš na oddaljenih območjih so jim obljubili tudi na občini. »Sklep je bil, da je nujno predhodno urediti lastništvo zemljišč oziroma da krajani poskušajo najti soglasje za odstop manjkajočega dela zemljišč, potrebnih za cesto, kar bi zagotovo pospešilo nadaljnje aktivnosti,« je takrat dejal direktor občinske uprave. A kljub obljubam občine do danes ni bilo večjih sprememb.

Na delu ceste naj bi letos sicer izvedli že več ogledov in izdelali načrt ureditve udarnih jam na cestišču, a zaradi močnega deževja v maju ceste ni bilo mogoče sanirati, saj je dež odnašal na novo nasuli pesek. Na občini so opozorili, da je poleg ureditve cestišča nujno potrebna tudi ureditev odvodnjavanja na zgornjem delu ceste, kar pa naj bi uredili že prihodnji teden. Sanacijo bodo po košnji in odstranjevanju vegetacije opravili v sodelovanju s pogodbenem izvajalcem vzdrževanja občinskih površin.