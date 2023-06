Kako dobro delajo v bolnišnicah, se (še) ne ve

Razlike, ki se pojavljajo v javnem zdravstvu, so pri kazalnikih kakovosti velike. To pa še ne pomeni, da so zanesljivi kažipot za bolnike, ki izbirajo med ustanovami. Bolnišnice pri poročanju lani niso bile dosledne, nadzora nad podatki, ki so jih posredovale, ni bilo.