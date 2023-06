#intervju Ana Hofman, etnomuzikologinja in antropologinja: O slovenski ljudski, ki je Slovenci ne poznamo

Izr. prof. dr. Ana Hofman je doktorica znanosti s področja etnomuzikologije, antropologinja in višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU. Zanima jo odnos med glasbo, zvokom in politiko v socialističnih in postsocialističnih družbah, pri tem je osredotočena na spomin, afekt in aktivizem. Plod takšnih raziskav so po navadi poglobljeni analitični znanstveni članki in knjige, ki jih sicer berejo v akademskih krogih, nedavno pa je Ana Hofman presenetila celo samo sebe – napisala je scenarij za napet etnološki detektivski dokumentarec Solčence zahaja (2019, 58 min) in v njem tudi nastopila.