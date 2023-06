Nekdanji poljski premier Tusk, ki je bil od leta 2014 do 2019 tudi predsednik Evropskega sveta, je v aprilu pozval k protestu proti vladi in proti »krajam, visokim cenam in lažem«. Ob tem se je zavzel za »svobodne volitve ter demokratično in evropsko Poljsko«.

»Danes smo tukaj, da bi vsa Poljska, vsa Evropa in ves svet videli, kako močni smo, koliko nas je pripravljenih boriti se za svobodo in demokracijo,« je ob začetku protesta dejal Tusk, ki trenutno vodi poljsko opozicijsko stranko Civilna platforma.

Nato se je zahvalil prav tako prisotnemu Lechu Walesi, prvemu predsedniku Poljske in nekdanjemu vodji gibanja Solidarnost, ki je v 90. letih vodil demokratično tranzicijo Poljske izpod komunistične oblasti.

Na protestni shod se je na Twitterju odzval tiskovni predstavnik vlade Piotr Mueller. »Vodja Civilne platforme in nekdanji predsednik Poljske danes poskušata zrušiti vlado, ki je prekinila politiko ponastavitve odnosov z Rusijo, ki sta jo oblikovala Donald Tusk in Radoslaw Sikorski, zunanji minister v Tuskovi vladi,« je zapisal.

Dogajanje je kasneje komentiral tudi poljski premier Mateusz Morawiecki, ki je dejal, da protest organizirajo »stari lisjaki« poljske politike, zato bi bilo po njegovem mnenju smešno trditi, da gre za spontan državljanski protest.

Odzval se je tudi župan poljske prestolnice in viden član Civilne platforme Rafal Trzaskowski, ki je dejal, da trenutna oblast »poskuša uničiti demokracijo in spolitizirati vse neodvisne institucije«. Dodal je, da »si ljudje želijo odprto in demokratično Poljsko« in da »bo šlo pri jesenskih parlamentarnih volitvah za osvoboditev od ljudi, ki nas hočejo učiti, kako naj živimo, teptati pravice žensk in napadati manjšine«.

Današnji shod, ki poteka ob 34. obletnici prvih demokratičnih volitev na Poljskem leta 1989, je eden največjih političnih protestnih shodov na Poljskem v zadnjih letih. »Mestna uprava trenutno ocenjuje udeležbo na 500.000 ljudi,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik organizatorjev shoda Jan Grabiec.

Protestnike je dodatno spodbudil tudi nedavni sporni predlog zakona o ustanovitvi preiskovalne komisije o morebitnem ruskem vplivu na Poljskem, ki bi lahko posameznikom odvzela pravico do izvolitve na javno funkcijo brez možnosti sodne revizije. Glede zakona so zaskrbljenost ta teden izrazili tudi v Bruslju.