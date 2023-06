»Real Madrid in naš kapetan Karim Benzema sta se dogovorila, da zaključita briljantno in nepozabno skupno ero, ko je igral za naš klub,« so zapisali pri Realu in dodali, da želijo izkazati svojo hvaležnost in vso svojo ljubezen do nekoga, ki je ena največjih legend kluba.

Novico je klub objavil le dan po tem, ko je trener Madridčanov Carlo Ancelotti dejal, da »ni dvoma« o Benzemajevi prihodnosti v Madridu, in opozoril, da ima napadalec še eno leto veljavno pogodbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi nogometaš je prejšnji teden v zvezi z odhodom v Savdsko Arabijo dejal, da ni vse, kar ljubitelji nogometa berejo na spletu, resnično.

Benzema je pred desetletjem in pol navduševal v dresu Lyona od koder se je preselil v Real Madrid, kjer je navduševal v kombinaciji s Cristianom Ronaldom in Garethom Baleom. Po odhodu Ronalda je prevzel tudi kapetanski trak.

Francoz je z Realom osvojil kar 24 trofej. Petkrat ligo prvakov, štirikrat špansko prvenstvo, tri kraljeve pokale, v vitrinah pa ima tudi zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu.

S 353 goli je tudi drugi najboljši strelec Reala vseh časov za Ronaldom, ki je v dresu kluba iz španske prestolnice dosegel kar 450 golov.

Že danes bi Benzema lahko odigral zadnjo tekmo za Real, ko bo klub na domačem stadionu Santiago Bernabeu gostil Athletic Bilbao.

Že v soboto so v klubu potrdili tudi, da klub poleti zapuščajo tudi Eden Hazard, Marco Asensio in Mariano Diaz. Pojavile so se tudi novice, da želijo v klub pripeljati Tottenhamovega napadalca Harryja Kana, a Ancelotti medijem tega ni potrdil.