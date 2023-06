Policija je sporočila, da je med demonstracijami v soboto zvečer prišlo do »množičnih izgredov«, saj so protestniki v policiste metali petarde, kamenje, steklenice in druge predmete. Policija je sporočila, da so zadeli in ranili več policistov, vendar natančnih podatkov ni navedla. Do večera so aretirali pet moških, starih od 20 do 32 let, ki so bili obtoženi kršenja javnega reda in miru.

V Leipzigu naj bi v soboto popoldne potekal shod radikalne levičarske scene, imenovan »Dan X«, ki so ga oblasti sicer prepovedale. Zbralo se je približno 1500 ljudi, od katerih naj bi jih bila tretjina pripravljena uporabiti nasilje, je pred začetkom demonstracij sporočila policija.

Politiki nemške Levice so medtem kritizirali policijske ukrepe. Kerstin Köditz, poslanka Levice v parlamentu zvezne dežele Saške, je obsodila odločitev o nasilni zaustavitvi demonstrantov, policijske ukrepe je ostro kritizirala tudi levičarska organizacija Dresden Nazifrei.

Deželni poslanec konservativnih krščanskih demokratov (CDU) Sebastian Fischer pa je po drugi strani branil policijo in uporabo sile. »Država ima monopol nad uporabo sile in kdor uporabi nasilje, bo čutil posledice,« je dejal po navedbah dpa.

Do protestov prihaja po tem, ko je dresdensko sodišče v sredo obsodilo štiri skrajno leve aktiviste zaradi nasilnih napadov na neonaciste in pripadnike nemške skrajne desnice. Glavno obtoženko, 28-letno študentko, so obsodili na pet let in tri mesece zapora, ostali soobtoženi so dobili kazni med dvema letoma in petimi meseci ter tremi leti in tremi meseci zapora.

Levičarski aktivisti so na družbenih omrežjih pozivali k demonstracijam v znak solidarnosti s študentko, ki je v skladu z nemškim zakonom o varovanju osebnih podatkov znana le kot Lisa E. Po razglasitvi sodbe v sredo so jo začasno izpustili iz pripora.