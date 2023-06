Območje, ki so ga zajeli plameni, se je povečalo na več kot 150 hektarjev, je v soboto zvečer povedala tiskovna predstavnica mestnih oblasti v Jüterbogu, ki leži 60 kilometrov jugozahodno od nemške prestolnice Berlin. Pred tem je bilo rečeno, da gori 45 hektarjev površin.

»Veter je bil močnejši kot prejšnje dni, temperature pa višje,« je za dpa povedal vodja gasilske brigade Rico Walentin.

Zaradi tega se je po njegovih besedah požar v gozdu pri Jüterbogu v soboto hitreje širil. »Če bo vreme ostalo takšno, pričakujemo, da se bo ogenj še dodatno razširil, vendar so najbližje vasi še vedno dovolj daleč,« je dodal.

Gasilci na terenu se trudijo pogasiti požar, a jih pri tem ovira tudi staro strelivo, ki je še vedno shranjeno na območju. Gasilske ekipe so zaradi nevarnosti eksplozije le s težavo dosegle lokacijo.

Deželni uradnik za varstvo gozdov pred požari Raimund Engel je dejal, da so se morali gasilci odzvati tudi na gozdne požare v drugih regijah. Dodal je, da danes pričakuje višje temperature, dežja pa ne gre pričakovati. V bližini Jüterboga je bilo od daleč videti velike oblake dima, navaja dpa.

»Videti moramo, ali nam bo veter naklonjen,« je še dejal Walentin, ki je izrazil upanje na umiritev razmer in predvsem na dež.

Stopnja nevarnosti gozdnih požarov v zvezni deželi Brandenburg ostaja visoka. Na tem območju je do obsežnejših gozdnih požarov že prišlo v letih 2018 in 2019, zaradi česar so razvili sistem varstva pred požari.