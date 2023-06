Shod se je začel ob 18. uri pred parlamentom v Beogradu, protestniki so se sprehodili po središču srbske prestolnice do stavbe predsedstva.

Državljane so pred parlamentom nagovorile številne javne osebnosti, med drugim igralca Dragan Bjelogrlić in Hadži Nenad Maričić, igralka Ceca Bojković, ter televizijska voditelja Zoran Kesić in Ivan Ivanović.

Protest se je zaključil okrog 21. ure, ko je zbrane nagovorila predstavnica beograjskih študentov Emilija Milenković. Pozvala jih je, naj se mirno razidejo, toda nadaljujejo s protesti, dokler ne bodo izpolnjene njihove zahteve. Nov shod so napovedali za prihodnji teden.

Udeleženci protestov, med katerimi so bili tudi številni opozicijski politiki, ki so državljane pozivali k udeležbi, so predsedniku Aleksandru Vučiću pustili sporočila v knjigah vtisov in na steni predsedniške stavbe.

Vučić je kmalu po koncu shoda »Srbija proti nasilju« objavil video sporočilo na Instagramu. Državljane Srbije je pozval k enotnosti, ne glede na razlike, in se zahvalil »vsem - tako tistim, ki so mi grozili z obešanjem, kot tistim, ki so mi pošiljali sporočila podpore,« je dejal.

Protesti pod sloganom Srbija proti nasilju v srbski prestolnici potekajo vsak teden vse od dveh strelskih napadov v začetku maja, v katerih sta 13-letnik in 20-letnik ubila skupno 18 ljudi. Med drugim zahtevajo odstavitev vodstva javne televizije RTS in odvzem nacionalnih frekvenc komercialnima provladnima televizijama Pink in Happy zaradi kršenja zakonodaje, spodbujanja nasilja in nemoralnosti ter predvajanja programov, ki spodbujajo kriminal in agresijo.