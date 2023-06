»Ponoči so izpod ruševin ene od hiš potegnili truplo dveletne deklice. Ranjenih je bilo 22 ljudi, od tega pet otrok,« je davi na Telegramu objavil guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak, ki je pred tem sporočil, da so trije dečki v bolnišnici huje poškodovani.

Po besedah guvernerja je napad delno uničil par dvonadstropnih stavb ter deset hiš, trgovino in plinovod, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Zelenski je medtem dejal, da je pod ruševinami ujetih še več ljudi, in ostro obsodil Rusijo zaradi napada.

»Rusi so napadli to mesto. Rusija je ponovno dokazala, da je teroristična država. Nosili bodo odgovornost za vse, kar so storili naši državi in ljudem,« je v soboto zvečer zapisal na družbenem omrežju Facebook.

Tudi v ukrajinski prestolnici Kijev so poročali o napadih z brezpilotnimi letalniki. Kijevska vojaška uprava je sporočila, da je njihova zračna obramba odbila več raket in brezpilotnih letal, ki po navedbah vodje vojaške uprave Sergija Popka niso dosegla mesta.

V zadnjih tednih so se okrepili ruski zračni napadi nad Ukrajino, pa tudi vdori in napadi v nasprotni smeri. Več krajev v ruski obmejni regiji Belgorod je bilo tarča obsežnega obstreljevanja, po zadnjih podatkih pa se je število smrtnih žrtev na tem območju v tem tednu povzpelo na sedem.