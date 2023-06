Po dveh izenačenih tretjinah so tekmo v zadnjem delu odločili Zach Whitecloud (47.), kapetan Mark Stone (54.) in Reilly Smith (59.), ki je dosegel gol, ko so gostje zamenjali vratarja s šestim igralcem v polju. Blestel je tudi domači vratar Adin Hill s 33 obrambami, posebej lepa obramba pa mu je uspela v uvodu v drugi del, ko je ustavil strel Nicka Cousinsa. Sergej Bobrovski na drugi strani je zbral 29 obramb.

Pred tem je Florida v prvem delu z golom Erica Staala v 10. minuti ob igralcu manj na ledu povedla, Jonathan Marchessault pa je v 18. minuti izkoristil power play in izenačil. V drugi tretjini so gostitelji v 31. minuti z zadetkom branilca Shea Theodorea prvič povedli, Anthony Duclair pa je 11 sekund pred piskom sirene poskrbel, da sta šli ekipi v zadnji del poravnani.

Ne gre spregledati, da sta strelca Shea Theodore in Jonathan Marchessault hokejista, ki igrata za Las Vegas vse od ustanovitve ekipe pred šestimi leti. Marchessault pa je v končnici v izjemni formi, saj je na zadnjih šestih tekmah dosegel pet golov.

»Bili smo pripravljeni na njihovo igro. Nismo jim pustili, da nam jo vsilijo,« je osnovo za zmago danes opisal Marchessault.

Moštvi v boju za Stanleyjev pokal igrata na štiri zmage, naslednja tekma pa bo v noči na torek prav tako v Meki igralništva Las Vegasu, nato se bosta ekipi preselili v Sunrise na Floridi.

Florida se zanesljivo ne bo predala, daj gre za ekipo, ki je v končnici potrdila dobro formo in izločila tudi najboljšo ekipo rednega dela Boston Bruins.

Ne glede na končni razplet je že zdaj jasno, da bo seznam zmagovalcev lige NHL dobil na vrhu novo ime, saj nobena od ekipe tega tekmovanja doslej še ni osvojila, tako Florida kot Vegas pa drugič v zgodovini igrata v finalu. »Na koncu so bili vsi zadihani. Tesno bo,« napoveduje trener Floride Paul Maurice.

Las Vegas se je v veliki finale uvrstil leta 2018, torej ob vključitvi v ligo, kjer pa jih je na koncu ustavil Washington. Florida, ekipa v ligi NHL sodeluje od leta 1993, pa je v finalu igrala leta 1996, boljši pa so bili takrat hokejisti moštva Colorado Avalanche.