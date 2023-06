Košarkarji Cedevite Olimpije so imeli priložnost, da naredijo drugi korak v boju za domačo lovoriko. A potem ko so na prvi tekmi v Domžalah v tesni končnici slavili z 88:84, so danes gostje vrnili z enako mero in finale spet postavili na začetno izhodišče.

Ljubljančani se sicer potegujejo za jubilejni dvajseti naslov državnega prvaka in tretjega v nizu, ki bi jim hkrati prinesel trojno krono na domačih parketih po zmagah v superpokalu in pokalu Spar. Domžalčani šestič igrajo v finalu državnega prvenstva, doslej so na koncu zmagali dvakrat.

Ljubljanski ekipi so danes načrte za vodstvo z 2:0 v zmagah prekrižali borbeni Domžalčani, pa tudi domači zvezdnik Yogi Ferrell, ki je bil na prvi tekmi prvi strelec in podajalec pri zmagovalcih. Domžalčani so, podobno kot na prvi tekmi, pokazali, da bodo v finalu poskušali vse, da favorita presenetijo vsaj na eni tekmi.

V prvi četrtini so bili povsem blizu in zaostajali le za točko. V nadaljevanju pa so košarkarji Cedevite Olimpije ostali brez Ferrella, ki je tri minute pred koncem druge četrtine najprej naredil nešportno osebno napako, takoj zatem pa dobil še tehnično in moral predčasno končati tekmo.

Do zadnje četrtine je kazalo, da bodo domači kljub temu prišli do druge zmage. Stavili so predvsem na razpoloženega Marka Jeremića, ki je ob pravem času dosegal trojke (na koncu jih je zadel sedem), toda niti to ni bilo dovolj.

Helios se je namreč v zadnji četrtini vrnil, najprej zmanjšal zaostanek sedmih točk, potem pa v znova razburljivi končnici tudi povedel. Domači so še vodili z 79:75, a so se nepopustljivi gostje vrnili na 79:79. Alen Omić je nato s prostima metoma spet poskrbel za tesno vodstvo domačih, a je na drugi strani Niko Bačvič s trojko 20 sekund pred koncem Heliosu zagotovil novo minimalno prednost. Ljubljančani so nato zadnji napad zapravili in gostje so se razveselili prigarane zmage.

Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpija sta bila Jeremić s 25 točkami in Edo Murić s 14, za Helios Suns pa sta največ točk dosegla Blaž Mahkovic (20) in Bačvič (15).

Tretja tekma finala bo na sporedu 8. junija v Domžalah, datum četrte in morebitne pete pa zaradi obveznosti Cedevite Olimpije v ligi Aba še nista znana.