Gre za njegov prvi intervju z veliko televizijsko hišo, odkar so ga aprila izpustili iz policijskega pripora v Romuniji v hišni pripor. Na vprašanja, ali njegova stališča škodijo mladim, je skozi celotni intervju odgovarjal, da je gonilna sila dobrega in zgolj sledi »božjim navodilom«.

V intervjuju je zatrjeval, da so bili nekateri njegovi komentarji vzeti iz konteksta ali mišljeni kot šala, vključujoč z video razpravo, v kateri je dejal, da intimni deli ženskega telesa pripadajo moškemu partnerju. »Ne vem, ali razumeš, kaj je sarkazem. Ne vem, ali razumeš, kaj je kontekst. Ne vem, ali razumeš, kaj je satirična vsebina,« je spraševal novinarko. Boj britanskih šol in aktivistov proti nasilnim, sovražnim in radikalnim vsebinam, ki jih je širil, pa je označil za smeti ter dejal, da je to le pretvarjanje, da škodi mladim. Žensko, ki je za BBC spregovorila o tem, kako jo je Tate preslepil, da mu je sledila v Romunijo, kjer jo je prisilil v slačenje pred kamero, je prav tako označil za izmišljeno. Kljub njegovim zanikanjem pa ta zdaj pomaga romunskim tožilcem pri preiskavi. »S tem pogovorom vam delam uslugo kot zapuščenemu mediju in vam dajem težo,« je zabrusil novinarki in nadalje kategorično zanikoval vse obtožbe.

Njegove izjave kot del širšega svetovnega nazora "manosfere"

Njegove sporne izjave so mu med drugim prinesle tudi bajne vsote denarja, saj so bili njegovi tečaji, usmerjeni v to, kako postati uspešen moški, množično obiskani. Georgie Laming, direktorica kampanj in komuniciranja pri zagovorniški skupini Hope not hate, je za CNN povedala, da vplivneža že več let spremljajo zaradi njegovih tesnih povezav s skrajno desnico. »Mizogine, homofobne in rasistične vsebine na spletu vidijo milijoni mladih. Njegova samozavest, denar in življenjski slog so skrbno oblikovani, da naredijo njegovo blagovno znamko sovražnih vsebin navdihujočo in privlačno,« je še pojasnila. Njegova ideološka prepričanja so tekom let posvojili tudi številni mladi moški, ki ga dojemajo kot vzornika. Upoštevati je treba, da njegove izjave in obnašanje ne obstajajo v vakuumu, temveč jih lahko povežemo s skrajno desničarsko ideologijo in svetovnim nazorom, tako imenovane »manosfere«, kjer se preko forumov, blogov, vlogov in organizacij širijo vprašljive interpretacije moškosti, ki so usmerjene predvsem v nasprotovanje enakosti med spoloma.

Kriki jeznih moških, ki krivijo ženske

Zgodba o naraščajoči se mizoginiji je kmalu postala del širše družbene razprave, znotraj katere so pogovori nanesli tudi na tako imenovano incel kulturo. Slednja izvira iz termina »neprostovoljno celibatni moški«, njeni pripadniki pa so člani spletnih skupin, znotraj katerih se uveljavljajo majhne in glasne manjšine, ki radikalizirajo predvsem mlade moške. Inceli se vidijo kot večne žrtve in krivijo ženske za lastne neuspehe na področju spolnega življenja. Čeprav se Tate sam ne identificira kot incel, uporablja enake sisteme prepričanj, prav tako pa ima številne oboževalce, ki so prisotni na tovrstnih platformah. Svojo poslovno shemo je namreč oglaševal s skupkom antisistemske teorije zarote, pri čemur je trdil, da moški ne samo, da se morajo okrepiti, temveč morajo tudi znati videti in razumeti, da obstaja sistem oziroma »matrica«, ki jim skuša to preprečiti, zato potrebujejo osvoboditev. Inceli so namreč prepričani, da jih sistem zatira v korist žensk. Skozi različne metafore in svoj spletni skupnostni jezik zato sodelujejo v razpravah, v katerih širijo svoja mizogina in rasistična prepričanja ter poveličujejo nasilje nad ženskami. Zagovarjajo, da je treba uničiti feminizem, saj je ta ženskam dal na delovnem mestu, v politiki in v vsakdanjem življenju preveč pravic in moči. Kljub temu da niso jasno definirana, temveč razpršena in raznolika skupnost moških v mreži blogov, forumov, klepetalnic in spletnih strani imajo nekatere skupine po več tisoč članov, pri čemer se je članstvo v zadnjih letih povečuje. Omenjeno odpira številna vprašanja, ki so širša od primera Andrew Tate-a in iščejo odgovore v širši družbeni klimi, ki sploh omogoča priljubljenost in vpliv njemu podobnim vplivnežem.