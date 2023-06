Na vprašanje, ali Slovenija potrebuje nacionalnega letalskega prevoznika, je pritrdilno odgovorilo 53,4 odstotka vprašanih, 28,6 odstotka vprašanih pa je odgovorilo, da ga ne potrebuje. 18 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da ne vedo, ali Slovenija potrebuje nacionalnega letalskega prevoznika.

Pri tem se 70,6 odstotka vprašanih strinja, da naj Slovenija ustanovi letalskega prevoznika samo v primeru, če ta ne bo posloval z izgubo. Ustanovitev letalskega prevoznika, tudi če bo posloval z izgubo, medtem podpira 17,4 odstotka vprašanih, 11,9 odstotka pa jih ne ve, ali podpirajo ustanovitev prevoznika, tudi če bo posloval z izgubo.

Na vprašanje, ali naj vlada za projekt nacionalnega letalskega prevoznika pridobi tudi zasebnega partnerja, je pritrdilno odgovorilo 55 odstotkov vprašanih. S pridobitvijo zasebnega partnerja se ne strinja 22,9 odstotka vprašanih, 22,1 odstotka pa jih odgovorilo, da ne ve, ali naj vlada za projekt nacionalnega letalskega prevoznika pridobi zasebnega partnerja.

Za pot v tujino bi 26,1 odstotka vprašanih namesto cenejšega prevoznika na drugem letališču v bližini Slovenije izbralo dražjega nacionalnega prevoznika in letelo z Brnika, 16,7 odstotka vprašanih pa bi izbralo cenejšega prevoznika na tujem letališču v bližini Slovenije. 56,2 odstotka vprašanih bi odločitev sprejelo na podlagi razlike v cenah, en odstotek vprašanih pa ne ve, kako bi se odločili.

O možnosti ustanovitve nacionalnega letalskega prevoznika si po poročanju Dela niso enotne niti parlamentarne stranke. V Levici bi denar raje usmerili v vzpostavljanje hitrih mednarodnih železniških povezav, v Gibanju Svoboda se še ne želijo opredeliti, v SD pa so ustanovitvi naklonjeni. V opozicijski SDS ustanovitvi nasprotujejo, v NSi pa poudarjajo, da mora biti pri odločitvi v ospredju ekonomski vidik upravičenosti projekta.

Anketo je za časnik Delo opravil Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana. Raziskavo so opravili v obdobju od 31. maja do 1. junija na vzorcu 500 oseb.