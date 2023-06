»Evropska unija najostreje obsoja nasilna dejanja proti državljanom, enotam Kforja, organom pregona in medijem na severu Kosova. Nasilju bi se bilo mogoče izogniti in se mu je treba izogniti tudi v prihodnje,« je danes sporočil Borrell.

Kosovo in Srbijo je pozval, naj »nemudoma in brezpogojno sprejmeta ukrepe za umiritev razmer, prenehata uporabljati razdiralno retoriko in se vzdržita vseh nadaljnjih neusklajenih dejanj«.

»EU je pripravljena na odločne ukrepe. Če se napetosti ne bodo umirile, bo to imelo negativne posledice,« je poudaril in ponovil, da obe državi nujno morata vzpostaviti mir.

EU po besedah Borrella pričakuje, da takoj prekine policijske operacije v bližini občinskih stavb na severu Kosova, novoizvoljeni župani, etnični Albanci, pa da svoje naloge začasno opravljajo v drugih prostorih.

Prištino je pozval tudi k takojšnji izvedbi novih lokalnih volitev v štirih kosovskih občinah z večinsko srbskim prebivalstvom, k zagotovitvi sodelovanja Srbov na volitvah in začetku vzpostavljanja skupnosti srbskih občin v okviru dialoga pod okriljem EU.

Razmere na severu Kosova so se ponovno zaostrile pred tednom dni, ko so skušali novoizvoljeni župani štirih večinsko srbskih občin ob pomoči kosovske policije vstopiti v občinska poslopja. Ob tem so izbruhnili spopadi s kosovskimi Srbi, ki so zahtevali umik policije in županov, etničnih Albancev.

Srbi na severu Kosova se namreč niso udeležili aprilskih lokalnih volitev in nočejo sprejeti županov albanske narodnosti v občinah, kjer Srbi predstavljajo več kot 95 odstotkov prebivalstva.